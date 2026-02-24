Slušaj vest

Susret dva amaterska fudbalska kluba iz Turske zbog jednog nesvakidašnjeg incidenta privuka je neviđenu pažnju svetskih medija.

Utakmica između amaterskih timova Judrum Spora i Mevlanakapi Guzelhisara prekinuta je u 22. minutu zbog spašavanja života - jednog galeba!

Verovali ili ne, golman domaćeg tima Muhamed Ujanik prilikom ispucavanja lopte iz svog kaznenog prostora pogodio je nesrećnu pticu, koja je letela iznad terena. Galeb je istog momenta pao na zemlju.

Usledila je herojska akcija spašavanja. Kapiten Judrum Spora Gani Čatan je pritrčao i počeo sa reanimacijom - masažom srca. Proces je trajao oko dva minuta, Čatan nije želeo da odustane sve dok nije video da ptica pomera oči i noge.

Čim je galeb došao svesti, kapitan ga je izneo sa terena i predao medicinskom osoblju.

Ptica je preživela, međutim, zadobila je povredu krila zbog koje neko vreme neće moći da leti.

"Odmah sam shvatio da ptica ne diše. Pokrenuo sam reanimaciju i ubrzo je počela da se oporavlja. Ovo je bio trenutak u kome sam želio da spasim život. Nisam imao nikakvu formalnu obuku, ali instinkt je učinio svoje. Izgubili smo šampionat, ali spasili smo život, i to je neprocjenjivo", rekao je nakon meča heroj Čatan.