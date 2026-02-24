Probali su sa Ansuom Fatijem, ali se on ispostavio kao fudbaler koji to ne može da iznese. Zatim se pojavio Lamin Jamal i ubrzo postao miljenik navijača i jedna od najvećih svetskih zvezda.

Tek prošle godine je postao punoletan, a već ima Evropsko prvenstvo, La ligu, Kup kralja, Superkup Španije...

Međutim, lako je moglo da se dogodi da on postane igrački simbol aktuelne generacije fudbala jednog drugog kluba - Pari Sen Žermena.

Pokušao je francuski tim da ga dovede pre dve godine poslavši basnoslovnu svotu novca na adresu Katalonaca koji su to odbili uprkos činjenici da su imali finansijske poteškoće i da ih imaju i danas.

"Pari Sen Žermen nam je ponudio 250 miliona evra za Lamina Jamala pre dve godine. Odbili smo tu ponudu. Imao je samo 17 godina i neki ljudi su mislili da smo mi ludi zbog te odluke", rekao je Đoan Laporta za "Hihantes".

Bio bi to rekordan transfer pošto bi sa prvog mesta "skinuo" prelazak Nejmara iz Barselone u Pari Sen Žermen koji je za Brazilca 2017. godine platio 222 miliona.

Jamal je za prvi tim Barselone već odigrao 139 utakmica uz 40 golova i 48 asistencija.

