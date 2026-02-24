Slušaj vest

Posle mesec dana provedenih u pritvoru, svih 14 navijača Hajduka iz Splita optuženih za učestvovanje u napadu i tuči sa Delijama iz Republike Srpske priznali su krivicu.

Incident se dogodio u blizini aerodroma u Tuzli, a pripadnici Torcide koji su tada napali goloruke navijače Crvene zvezde, kamenicama, štanglama i šipkama trebalo bi uskoro da budu pušteni na slobodu.

Sloboda košta 4.500 evra

Zanimljivo, huligane iz Splita pred Opštinskim sudom u Živinicama brani advokatica Mirna Alibegović iz Tuzle. Ona se oglasila povodom prvostepene presude kojom je Sud optužene proglasio krivima i izrekao im kaznu zatvora u trajanju od po tri meseca za kazneno delo učestvovanja u grupi ljudi koja počini kazneno delo. Povodom kaznenog dela za koje su optuženi moraće da plate kaznu u iznosu od 1.500 evra.

Sud je prihvatio sporazum i izrekao kaznu od tri meseca zatvora. Njima će biti uračunato ovo vreme koje su proveli u pritvoru. Pošto sud to odobri, ide otkup kazne od oko 150 maraka (oko 75 evra) po jednom danu i kad uplate taj iznos, mogu na slobodu. Ukupno, svaka od optuženih osoba će po toj računici morati da uplati oko 4.500 evra.

Ali, Mirna Alibegović kaže da bi navijači Hajduka mogli i ranije da izađu iz prutvora.

- Prema relevantnim odredbama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, postoji mogućnost zamene kazne zatvora do jedne godine novčanom kaznom, a tom će se postupku pristupiti nakon primanja pisanog otpravka presude i njene pravomoćnosti. Optuženi su tokom celog postupka pokazali maksimalnu korektnost, dostojanstvo i punu procesnu disciplinu te će i nadalje nastaviti postupati na način koji doprinosi racionalnom vođenju postupka i smanjenju njegovih troškova, uz puno poštovanje zakona i pravnog poretka – rekla je Alibegović, koja zastupa sve optužene pripadnike navijačke grupe Torcida.

Privedeno 90, uhapšeno 14 huligana

Mirna Alibegović rođena je u Tuzli, gde je i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao dobitnik najvišeg priznanja „Zlatna plaketa“. Doktor je pravnih nauka. Autor je više naučnih radova i redovan učesnik konferencija, okruglih stolova i projekata posvećenih unapređenju pravne prakse i zaštiti ljudskih prava, uključujući angažman u međunarodnim pravnim okvirima.

Da podsetimo, incident se dogodio 24. januara oko 22.00 sata u mestu Dubrave Gornje, a posle tuče nekoliko navijača Crvene zvezde, ali i Hajduka zadobilo je teške telesne povrede. Pripadnici Torcide putovali su iz Splita sa jasnom namerom, da u Tuzli napadnu Delije iz Republike Srpske, koji su se vraćali sa utakmice Malme - Crvena zvezda, u Ligi Evrope.

Tom prilikom od strane BiH policije privedeno je 90 osobam, od kojih je uhapšeno njih 14 i svi su bili pripadnici navijačke grupe Torcida - Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Petar Vukasović i Pero Vujčić, svi iz Splita, Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca, Duje Penić iz Ploča, Andrija Jokić iz Brčko Distrikta, Marko Primorec iz Mostara i Josip Sivrić iz Mostara.