Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova igraju revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv francuskog Lila.

Crveno-beli su u prvoj utakmici u gostima pobedili Lil, golom Franklina Tebua Učene na asistenciju Džeja Enema.

Treći put dolazi na Marakanu - Entoni Tejlor Foto: Starsport

UEFA je odredila sudiju za utakmicu Crvene zvezde i Lila u Beogradu. Na stadion "Rajko Mitić" dolazi jedan najpoznatijih sudija u Evropi, Englez Entoni Tejlor.

Ovo nije prvi put Tejloru da sudi crveno-belima. Tačnije, učiniće to treći put, a i prethodna dva bio je gost Beograda. Prvi put, kad je bio taličan Crvenoj zvezdi, koja je uz 1:1 protiv Jang bojsa izborila plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Drugi, kad se beogradska ekipa posle remija protiv Makabi Haife nije radovala remiju (2:2), koji je značio i da Crvena zvezda neće biti učesnik Lige šampiona. Posle tog neuspeha, mesto trenera Crvene zvezde napustio je Dejan Stanković.

Entoni Tejlor na meču Crvene zvezde i Jang Bojsa 2019. Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Entoniju Tejloru će u Beogradu pomagati zemljaci Geri Besvik i Adam Nan, četvrti sudija je Sem Berot, dok su u VAR sobi takođe Englezi, Majkl Salisberi i Metju Donou.

Ukoliko ostvari plasman u osminu finala, Crvena zvezda će takmičenje u Ligi Evrope nastaviti protiv Aston Vile (Engleska) ili Liona (Francuska).