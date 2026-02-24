Slušaj vest

Nesvakidašnje i uznemirujuće scene viđene su na utakmici ženskog prvenstva Meksika između Nekakse i Keretara, kada su igračice u sred susreta napustile teren i potražile zaklon.

Prvenstveni meč je bio u toku kada su se izvan stadiona začuli snažni i uznemirujući zvuci, koje su pojedini prisutni protumačili kao pucnjeve. U trenutku neizvesnosti, sudije su odlučile da prekinu utakmicu, a fudbalerke su u strahu počele da beže ka svlačionicama.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci na kojima se vidi kako igračice napuštaju teren, dok deo publike u panici pokušava da shvati šta se dešava. Iako se incident dogodio van stadiona, procena je bila da bezbednost učesnika mora biti prioritet.

Nakon kraće pauze i dodatnih provera, potvrđeno je da neposredna opasnost ne postoji, pa je utakmica nastavljena i završena pobedom domaće ekipe rezultatom 2:1.

Talas nasilja

Incident dolazi u trenutku velike napetosti u Meksiku nakon smrti vođe kartela Halisko Nova generacija, Nemesija Osegere Servantesa, poznatijeg kao El Menčo. Njegova likvidacija u akciji meksičkih bezbednosnih snaga izazvala je talas nasilja u pojedinim delovima zemlje uključujući blokade puteva, incidente na javnim mestima i pojačano prisustvo vojske i policije.

Iako konkretan incident tokom utakmice nije bio direktan napad na stadion, atmosfera straha i opšte nesigurnosti očigledno je uticala na brzu reakciju organizatora i učesnika.

Mundijal u Meksiku

Kada je reč o sportu, dodatnu zabrinutost izaziva i činjenica da je Meksiko jedan od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva, koji organizuje zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom.

Iako su organizatori više puta isticali da će bezbednost biti na najvišem nivou, ovakve scene dodatno podgrevaju strahove u javnosti da bi aktuelna bezbednosna situacija mogla da utiče na pripreme i organizaciju najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu.

Gvadalahara, Meksiko siti i Monterej su gradovi koji bi trebalo da budu domaćini Mundijala.

