OPŠTI HAOS ZBOG UBISTVA EL MENČA! Prekinuta utakmica, fudbalerke panično bežale sa terena kad su čule šta se dešava van stadiona
Nesvakidašnje i uznemirujuće scene viđene su na utakmici ženskog prvenstva Meksika između Nekakse i Keretara, kada su igračice u sred susreta napustile teren i potražile zaklon.
Prvenstveni meč je bio u toku kada su se izvan stadiona začuli snažni i uznemirujući zvuci, koje su pojedini prisutni protumačili kao pucnjeve. U trenutku neizvesnosti, sudije su odlučile da prekinu utakmicu, a fudbalerke su u strahu počele da beže ka svlačionicama.
Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci na kojima se vidi kako igračice napuštaju teren, dok deo publike u panici pokušava da shvati šta se dešava. Iako se incident dogodio van stadiona, procena je bila da bezbednost učesnika mora biti prioritet.
Nakon kraće pauze i dodatnih provera, potvrđeno je da neposredna opasnost ne postoji, pa je utakmica nastavljena i završena pobedom domaće ekipe rezultatom 2:1.
Pogledajte kako su fudbalerke pobegle sa terena:
Talas nasilja
Incident dolazi u trenutku velike napetosti u Meksiku nakon smrti vođe kartela Halisko Nova generacija, Nemesija Osegere Servantesa, poznatijeg kao El Menčo. Njegova likvidacija u akciji meksičkih bezbednosnih snaga izazvala je talas nasilja u pojedinim delovima zemlje uključujući blokade puteva, incidente na javnim mestima i pojačano prisustvo vojske i policije.
Iako konkretan incident tokom utakmice nije bio direktan napad na stadion, atmosfera straha i opšte nesigurnosti očigledno je uticala na brzu reakciju organizatora i učesnika.
Mundijal u Meksiku
Kada je reč o sportu, dodatnu zabrinutost izaziva i činjenica da je Meksiko jedan od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva, koji organizuje zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom.
Iako su organizatori više puta isticali da će bezbednost biti na najvišem nivou, ovakve scene dodatno podgrevaju strahove u javnosti da bi aktuelna bezbednosna situacija mogla da utiče na pripreme i organizaciju najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu.
Gvadalahara, Meksiko siti i Monterej su gradovi koji bi trebalo da budu domaćini Mundijala.
