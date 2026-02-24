Slušaj vest

Na kraju fantastičnog dana koji će svim učesnicima ostati u sećanju, Dan ženskog fudbala Fudbalskog saveza Srbije ostaće upamćen i po potpisivanju Sporazuma o porodiljskoj podršci – važan i konkretan korak u unapređenju položaja igračica i sistemskoj brizi o ženama u fudbalu.

Sporazum su potpisali, u ime Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, generalni sekretar FSS i Violeta Slović, kapiten najbolje ženske reprezentacije Srbije.

Fudbalski savez Srbije ovim sporazumom potvrđuje svoju posvećenost stvaranju uslova u kojima profesionalna karijera i majčinstvo nisu suprotstavljeni, već ravnopravno podržani. Reč je o jasnoj poruci da razvoj ženskog fudbala podrazumeva i institucionalnu odgovornost, sigurnost i dugoročnu brigu o igračicama.

Ovim sporazumom, igračica koja se posle porodiljskog odsustva vrati elitnom fudbalu i bude pozvana u nacionalni tim, ukoliko joj je to potrebno, da se ne bi razdvajala od deteta, imaće podršku i mogućnost da sa sobom povede dodatnu pomoć za brigu o detetu tokom reprezentativnih aktivnosti.

