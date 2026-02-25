Slušaj vest

Pre 19 godina, u februaru 2007. godine, odigran je 128. večiti derbi, koji je ostao upamćen po jednoj antologijskoj izjavi tadašnjeg asa Partizana Milana Lole Smiljanića.

U izuzetno uzbudljivom okršaju na Marakani Partizan je slavio rezultatom 2:4 i tako posle 11 godina upisao pobedu u Ljutice Bogdana i prekinuo šestogodišnji post bez trijumfa u večitom derbiju.

Pred oko 30 hiljada navijača na Markani prednost Partizanu doneo je Miloš Mihajlov u 38. minutu. Segundo Kastiljo je izjdnačio u 53. na 1:1, a onda je usledila furiozna serija crno-belih.

Bajić je zatresao mrežu za 2:1 u 57. minuutu, Nebojša Marinković je povisio na 3:1 u 66, a onda je Žarko Lazetić u 85. minutu postigao gol za ubedljivih 4:1. U samom finišu meča Igor Burzanović je uspeo da ublaži poraz Zvezde - 2:4.

Ipak, pravi spektakl usledio je nakon meča. Pamti se goleada, pamti se rezultat, ali navijačima je najviše u sećanju ostala urezana legendarna izjava Milana Lole Smiljanića na konferenciji za medije nakon meča.

1/5 Vidi galeriju Milan Lola Smiljanić Foto: Www.partizan.rs

Nakon sjajnog izdanja i velikog trijumfa svog tima proslavljeni as crno-belih dao je izjavu koja se i dan danas prepričava.

"Mislim da smo ovaj stadion ovde i ovo - zatvorili sve. Pokazali smo ko smo i šta smo. Crvena zvezda nek osvoji titulu sad ako hoće - ako ih nije sramota, naravno."

Na pitanje jednog novinara zašto bi ih bilo sramota, Lola je odgovorio.

"Što bi ih bilo sramota? Zato što je trebalo da bude 0:9, al dobro."