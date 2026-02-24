Slušaj vest

Predsednik Sudijske komisije FSS Domeniko Mesina analizirao je detalje sa 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana (3:0) i detaljno objasnio svaku odluku arbitraže Pavla Ilića.

Proteklih dana dosta nedoumica u javnosti izazvao je poništeni gol Andreja Kostića posle promašenog penala od strane Milana Vukotića.

Sve po pravilima UEFA - Domeniko Mesina Foto: Fss

Posebno što su se javljali za reč ljudi koji nisu dobro upoznati sa pravilima fudbalske igre i tako unosili još više nedoumica u celu stvar.

Prva situacija koju je analizirao Domeniko Mesina odnosila se na dosuđeni penal za Partizan. Tada je VAR soba signalizirala Pavlu Iliću da odgleda duel Vasilija Kostova i Nikole Simića u 68. minutu. Posle toga dosuđen je penal za Partizan. Domeniko Mesina kaže da je ovo bila ispravna odluka.

- Napadač јe bio brži u duelu i odigrao loptom ispred protivnika. Igrač odbrane ne odigrava loptu, nego šutira nogu svog protivnika. Ispravno preporučen OFR, nakon čega јe doneta tačna tehnička odluka - istakao je Mesina za sajt FSS.

Druga situacija jeste upravo ona o kojoj se dosta polemisali prethodnih dana, a tiče se poništenog gola Andreja Kostića. Sudija Pavle Ilić prvobitno je priznao taj gol, a onda je opet, na intervenciju VAR sobe morao da promeni odluku i poništi pogodak.

- U skladu sa Pravilom 14 Pravila igre, saigrač izvođača kaznenog udarca koji uđe u kazneni prostor (sve linije na terenu za igru pripadaju prostoru koji označavaju, što važi i za linije kaznenog prostora) biće kažnjen zbog ranijeg ulaska ukoliko igra loptom ili ulazi u duel za loptu i postigne pogodak, pokuša da postigne pogodak ili stvori priliku za postizanje pogotka, a igra će biti nasstavljena indirektnim slobodnim udarcem za ekipu odbrane. Pošto je VAR sudija imao jasan video dokaz o prethodno navedenim činjenicama iz Pravila 14 Pravila igre, odluka je faktička – nije potreban pregled snimka, obavestio je sudiju da je igrač koji je odigrao loptom učinio prekršaj iz Pravila igre i, u skladu sa Pravilom 14, igra je ispravno nastavljena indirektnim slobodnim udarcem - stoji u objašnjenju Domenika Mesine.

Pored utakmice između Crvene zvezde i Partizana, Domeniko Mesina i njegov tima analizirali su i sporne detalje sa mečeva Spartaka i Radničkog 1923, OFK Beograda i Železničara, te Radnika i Napretka.