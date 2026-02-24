Slušaj vest

U Danu ženskog fudbala FSS stiže velika podrška od FIFA i UEFA. Ona je ključna na tom zajedničkom putu i potvrđuje da Srbija strateški pristupa razvoju ženskog fudbala. UEFA je sa svojim stručnim timom pomogla da se Strategija ženskog fudbala napiše i implementira, dok je FIFA podržala današnji događaj i promociju Strategije.

Razvoj ženskog fudbala je globalna agenda. A ženski fudbal je danas najbrže rastući timski sport na svetu. UEFA Evropsko prvenstvo u Švajcarskoj oborilo je sve dosadašnje rekorde sa gotovo milion fanova na stadionima i preko 500 miliona gledalaca koji su uživali pored malih ekrana.

FIFA Svetsko prvenstvo za žene 2023. u Australiji i Novom Zelandu okupilo je preko 1,9 milijardi gledalaca globalno, a više od 2 miliona ljudi prisustvovalo je utakmicama uživo. To više nije ni trend, ni kampanja. To je globalna transformacija. I Srbija želi da bude njen aktivni deo.

Dan ženskog fudbala Foto: Fss

Da bi snovi postali sistem, potreban je plan. A strateški okvir i pravce razvoja prisutnima je predstavio Adama Voker.

Ispred FIFA skupu se obratila Anja Živković koja dolazi iz sistema globalnog razvoja ženskog fudbala i aktivno učestvuje u implementaciji FIFA Strategije ženskog fudbala. I naravno pohvale za rad i veliki entuzijazam Fudbalskog saveza Srbije kada se radi o ženskom fudbalu.

U ime UEFA gostima se obratila Ema Sajks, dama koja rukovodi razvojem ženskog fudbala i jedna je od ključnih ljudi, pored slavne Nadin Kesler, koja pokreće promene pravo iz Niona ka svim državama Evrope.

