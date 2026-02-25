E, SVAŠTA! Kladionice objavile šokantne kvote: Zvezda ih usred Francuske odučila od fudbala, a oni ih proglasili favoritima! Da li je ovo realno?!
Dva puta je Zvezda pobeđivala Lil ove sezone, prošle sedmice na gostujućem terenu održala je čas fudbala francuskom predstavniku, ali i pored toga crveno-beli nisu favoriti u revanš meču za plasman u osminu finala Lige Evrope.
Kvote pred duel na Marakani jasno oslikavaju stav kladionica - Lil je favorit!
Iako je Zvezda slavila u Francuskoj (0:1) i u svakom mogućem smislu nadigrala rivala, bukmejkeri su pred revanš dali prednost Lilu i ozbiljno potcenili srpskog šampiona.
Kvote blago variraju od kladionice do kladionice, ali uglavnom izgledaju ovako:
- Na pobedu Lila kvota je 2,45.
- Na nerešen ishod kvota je 3,60.
- Na pobedu Crvene zvezde kvota je 2,65.
Što se tiče kvoti za prolaz, zbog ishoda prvog meča, Zvezda je naravno tu u prednosti. Kvota na crveno-bele iznosi 1,30 dok evenutalni prolaz Lila plaća 3,20. Kada je reč o golovima kladionice očekuju otvorenu utakmicu, pa tako 3+ plaća 1,75. Dok klađenje na 0-2 donosi kvotu 2,20.
Podsetimo, meč Crvena zvezda - Lil na programu je u četvrtak od 18.45.