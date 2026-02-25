Slušaj vest

Dva puta je Zvezda pobeđivala Lil ove sezone, prošle sedmice na gostujućem terenu održala je čas fudbala francuskom predstavniku, ali i pored toga crveno-beli nisu favoriti u revanš meču za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Kvote pred duel na Marakani jasno oslikavaju stav kladionica - Lil je favorit!

Iako je Zvezda slavila u Francuskoj (0:1) i u svakom mogućem smislu nadigrala rivala, bukmejkeri su pred revanš dali prednost Lilu i ozbiljno potcenili srpskog šampiona.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Kvote blago variraju od kladionice do kladionice, ali uglavnom izgledaju ovako:

  • Na pobedu Lila kvota je 2,45.
  • Na nerešen ishod kvota je 3,60.
  • Na pobedu Crvene zvezde kvota je 2,65.

Što se tiče kvoti za prolaz, zbog ishoda prvog meča, Zvezda je naravno tu u prednosti. Kvota na crveno-bele iznosi 1,30 dok evenutalni prolaz Lila plaća 3,20. Kada je reč o golovima kladionice očekuju otvorenu utakmicu, pa tako 3+ plaća 1,75. Dok klađenje na 0-2 donosi kvotu 2,20.

Podsetimo, meč Crvena zvezda - Lil na programu je u četvrtak od 18.45.

Ne propustiteFudbalOGLASIO SE ETORE MESINA POVODOM ODLUKA NA 178. DERBIJU: Gol Partizana opravdano je poništen! Evo, šta kaže pravilo 14!
178. večiti derbi, večiti derbi, Crvena zvezda, Partizan, penal
FudbalPOZNATO JE KO SUDI CRVENOJ ZVEZDI PROTIV LILA: UEFA donela odluku! Na Marakanu dolazi krupna zverka!
tejlor.jpg
Fudbal"OVO JE ZA MENE PONIŽAVAJUĆE" Iliev žestoko opleo po Partizanu posle debakla u derbiju: Sek "kisela voda", a to što su uradili sa Simićem je nečuveno!
FudbalRADE BOGDANOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Da li je Partizan oštećen u večitom derbiju? Uključio se u uživo program i otkrio detalj koji ide na štetu crno-belih?
Rade Bogdanović

Navijači Lila i Zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković