Dva puta je Zvezda pobeđivala Lil ove sezone, prošle sedmice na gostujućem terenu održala je čas fudbala francuskom predstavniku, ali i pored toga crveno-beli nisu favoriti u revanš meču za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Kvote pred duel na Marakani jasno oslikavaju stav kladionica - Lil je favorit!

Iako je Zvezda slavila u Francuskoj (0:1) i u svakom mogućem smislu nadigrala rivala, bukmejkeri su pred revanš dali prednost Lilu i ozbiljno potcenili srpskog šampiona.

Kvote blago variraju od kladionice do kladionice, ali uglavnom izgledaju ovako:

Na pobedu Lila kvota je 2,45.

Na nerešen ishod kvota je 3,60.

Na pobedu Crvene zvezde kvota je 2,65.

Što se tiče kvoti za prolaz, zbog ishoda prvog meča, Zvezda je naravno tu u prednosti. Kvota na crveno-bele iznosi 1,30 dok evenutalni prolaz Lila plaća 3,20. Kada je reč o golovima kladionice očekuju otvorenu utakmicu, pa tako 3+ plaća 1,75. Dok klađenje na 0-2 donosi kvotu 2,20.

Podsetimo, meč Crvena zvezda - Lil na programu je u četvrtak od 18.45.