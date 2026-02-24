Slušaj vest

U prisustvu čelnih ljudi Fudbalskog saveza Srbije, predstavnika FIFA i UEFA, odnosno FS Mađarske i FS Rumunije, klubova i vodećih ljudi regionalnih saveza, stručnih službi i sektora Fudbalskog saveza Srbije, reprezentativki Srbije i ženskih klubova, važan dan za ženski sport i fudbal uveličao je svojim učešćem i prof. dr Đuro Macut, premijer Vlade Srbije.

U danu koji svetu šalje jasnu poruku da devojčice i žene pripadaju terenu, igri, sistemu i budućnosti fudbala, predstavljena je i Strategija razvoja ženskog fudbala 2025 – 2029. pod nazivom „Nismo za klupu“. Sve prisutne pozdravila je i poželela dobrodošlicu Sandra Sremčević, prva dama srpskog fudbala, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije.

"Poštovani predstavnici FIFA i UEFA, uvaženi predstavnici državnih institucija, drage predstavnice FS Mađarske i FS Rumunije, regionalnih saveza i klubova, poštovane igračice, treneri i svi prijatelji ženskog fudbala,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas danas pozdravim u ime Fudbalskog saveza Srbije, na Danu ženskog fudbala i promociji Strategije razvoja ženskog fudbala za period 2025–2029 pod nazivom „Nismo za klupu“.

Vaše prisustvo potvrđuje da ženski fudbal nije samo deo sportskog sistema, već važan deo društva koje želimo da gradimo – društva jednakih mogućnosti, poštovanja i zajedništva. Posebna zahvalnost našim partnerima iz FIFA i UEFA, čija podrška i saradnja predstavljaju snažan oslonac u razvoju ženskog fudbala u Srbiji.

Danas ne govorimo samo o strategiji na papiru – govorimo o sistemu koji treba da osnaži devojčice, igračice, trenere i sve koji veruju u potencijal ženskog fudbala. Govorimo o terenu koji pripada svima, o prostoru u kojem se talenat, rad i posvećenost prepoznaju i nagrađuju.

Dodatno ohrabrenje i potvrda da smo na pravom putu predstavlja i činjenica da je Lidija Stojkanović ove godine postala prva žena dobitnica Zlatne lopte za najboljeg trenera u Srbiji. To priznanje nije samo lični uspeh, već snažan simbol napretka ženskog fudbala kao pokreta, koji je u poslednjih nekoliko godina napravio vidljiv i značajan iskorak. Ono pokazuje da kvalitet, stručnost i rezultati u ženskom fudbalu danas dobijaju mesto i priznanje koje zaslužuju.

Hvala vam još jednom što ste deo ovog događaja i što zajedno sa nama gradite budućnost ženskog fudbala u Srbiji", rekla je Sandra Sremčević.

Velika zahvalnost za kompletan ugođaj u sjajnom ambijentu EXPO Playgrounda ide na adresu Zlatane Pavlović, programskog direktora EXPO 2027. partnera, koji je podržao realizaciju ovog događaja. I zaista sve je bilo na vrhunskom nivou, ambijent za promociju pravih vrednost. Niko od gostiju nije skrivao oduševljenje prostorom u kojem kroz program UEFA Disney Playmakers, prezentaciju futsala i edukativnu radionicu Aleksandre Petrovski pod nazivom „Gaćoslav“, devojčice imaju priliku da se upoznaju sa programima bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije i zavole fudbal „na prvu loptu“.

