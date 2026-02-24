Slušaj vest

Saga oko Dušana Vlahovića i dalje potresa italijansku fudbalsku scenu. Reprezentativac Srbije već duže vreme je van stroja zbog povrede, ali to ne sprečava spekulacije o njegovoj budućnosti.

Naime, sve su glasnije priče da bi po završetku sezone mogao napusti Juventus i promeni klub.

Dok se čeka njegov povratak na teren, lepe reči stižu sa raznih strana. Sada iskusni stručnjak Vićenco Montela u razgovoru za „Tutosport“ nije štedeo reči hvale na račun srpskog golgetera.

- Vlahović po mom mišljenju, na svojoj poziciji, među pet najboljih napdača u Evropi. Naviknut je na italijanski fudbal, veoma je jak. U Italiji napadači imaju pola sekunde manje da razmisle i da se pokrenu. Neki brže to shvate, neki sporije. Dušanovo odsustvo je presudno - kazao je Montela.