NEMA VIŠE DILEME! FUDBALER OSTAJE U JUVENTUSU - USKORO POTPISUJE NOVI UGOVOR! Navijači su u transu, njihov miljenik ne menja sredinu!
Fudbaler Juventusa Veston Mekeni potpisaće novi poboljšani ugovor sa torinskim klubom, preneli su danas italijanski mediji.
Američkom fudbaleru ističe ugovor na kraju sezone, ali su se njegovi predstavnici dogovorili sa upravom kluba o novom pooboljšanom ugovoru koji će trajati do leta 2030. godine, preneli su Gazeta delo Sport i Tutosport.
Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Prema novom ugovoru Mekeni će zarađivati više od četiri miliona evra sa bonusima u prvoj sezoni, a Gazeta je prenela da će njegova primanja rasti iz godine u godinu.
Klub će ozvaničiti ugovor posle vikenda, pošto ekipu čekaju važne utakmice protiv Galatasaraja u Ligi šampiona i Rome u prvenstvu.
