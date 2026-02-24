Slušaj vest

Fudbaler Juventusa Veston Mekeni potpisaće novi poboljšani ugovor sa torinskim klubom, preneli su danas italijanski mediji.

Američkom fudbaleru ističe ugovor na kraju sezone, ali su se njegovi predstavnici dogovorili sa upravom kluba o novom pooboljšanom ugovoru koji će trajati do leta 2030. godine, preneli su Gazeta delo Sport i Tutosport.

Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Prema novom ugovoru Mekeni će zarađivati više od četiri miliona evra sa bonusima u prvoj sezoni, a Gazeta je prenela da će njegova primanja rasti iz godine u godinu.

Klub će ozvaničiti ugovor posle vikenda, pošto ekipu čekaju važne utakmice protiv Galatasaraja u Ligi šampiona i Rome u prvenstvu.

