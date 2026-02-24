Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" odigrati revanš meč plej-ofa Lige Evrope protiv Lila.

Ujedno to će biti i treći put da Dejan Stanković predvodi tim iz Ljutice Bogdana 1A u nokaut fazi ovog takmičenja.

Dejan Stanković

Plasman u plej-of pod vođstvom Dejana Stankovića simbol je kontinuiteta evropskih rezultata, a crveno-beli sada imaju novu priliku da izbore učešće u osmini finala i naprave iskorak na evropskoj sceni.

Prvi put je Stanković predvodio Zvezdu u nokaut fazi Lige Evrope u sezoni 2020/21, kada se tim u šesnaestini finala sastao sa Milanom. Nakon remija 2:2 u Beogradu i 1:1 u Milanu, pitanje pobednika dvomeča je odlučilo pravilo gola u gostima, pa je italijanski tim nastavio takmičenje na evropskoj sceni posle izjednačenog dvomeča.

Naredne sezone crveno-beli su grupnu fazu završili kao prvoplasirani i obezbedili direktan plasman u osminu finala. Žrebom je odlučeno da će se crveno-beli sastati sa Rendžersom, a duel u Glazgovu ostao je upamćen po velikoj borbi crveno-belih, ali i po tri poništena pogotka i promašenom jedanaestercu. Poraz od 3:0 u Škotskoj bio je presudan, dok je u revanšu u Beogradu Zvezda slavila rezultatom 2:1. Rendžers je prošao dalje, ali su crveno-beli još jednom pokazali karakter i kvalitet na velikoj evropskoj sceni.

Ove sezone Dejan Stanković je po treći put doveo Zvezdu do nokaut faze Lige Evrope. Pobedom u Lilu rezultatom 0:1 crveno-beli su stekli značajnu prednost pred revanš koji se igra u četvrtak. Uz disciplinovanu i taktički zrelu partiju prikazanu u Francuskoj, Zvezda ima veliku priliku da pred svojim navijačima izbori plasman u osminu finala.