Slušaj vest

Dok je na desnom boku reprezentacije Srbije zavladao talas optimizma zahvaljujući usponu mladih snaga poput Koste Nedeljkovića i Ognjena Mimovića, situacija na suprotnoj strani terena i dalje zadaje glavobolje.

Levi bek ostaje otvoreno pitanje, pa prema saznanjima Mozzart Sporta, stručni štab selektora Veljka Paunovića razmatra da u nacionalni tim pozove prvog „pravog“ stranca.

To je Lukas Baros, fudbaler Vojvodine, koji bi mogao da dobije priliku da obuče dres Srbije.

1/7 Vidi galeriju Lukas Baros u dresu Vojvodine Foto: Starsport

Za sada, ipak, nema konkretnih koraka ka realizaciji te ideje. Ipak, iz FSS su se već u Novom Sadu raspitivali o mogućnosti da Lukas Baros dobije srpsko državljanstvo, čime bi se otvorila vrata njegovom eventualnom nastupu za nacionalni tim, a za Brazil svakako neće igrati.

Kada je reč o trenutnim rešenjima, selektor Veljko Paunović na poziciji levog beka praktično ima samo Aleksu Terzića, ali ni njegov status u Salcburgu nije potpuno zacementiran, što dodatno komplikuje situaciju na toj deficitarnoj poziciji.