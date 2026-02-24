LUDILO! ŽENA NOŽEM IZBOLA MUŽA ZBOG FUDBALA: Razlog je potpuno bizaran, jednu stvar nije mogla da istrpi...
Jedan navijač Napolija umalo je platio životom poraz svog tima od Atalante (1:2) u Seriji A.
Nesrećni simpatizer kluba iz Napulja izboden je od strane svoje žene, pa su mu lekari u bolnici jedva spasili život.
Žena nije dobro čula
Neverovatna vest dolazi iz Italije, gde je jedan navijač Napolija skoro preminuo tokom utakmice protiv Atalante. Razlog, međutim, nije bio trivijalan - umalo ga je ubila njegova žena.
Tokom utakmice između Atalante i Napolija, sudija Danijele Kifi poništio je penal, koji je ranije dosudio, nakon signalizacije iz VAR sobe. To je toliko razbesnelo 40-godišnjeg navijača Napolija koji je gledajući utakmicu preko TV počeo da psuje i vređa.
Njegova 35-godišnja žena, zbunjena situacijom, pomislila je da viče na nju. Dobacila je mužu:
- Idi, ili ću da te izbodem!
Sevnule prvo makaze, pa nož
Kada je videla da njen muž nastavlja da psuje i da je ogniriše, ona ga je prvo gađala makazama. Kada je videla da ga nije pogodila, vratila se u kuhinju, uzela veliki nož i ubola ga u nogu. Nesrećnik je zavapio i pitao je zašto je to uradila, dok mu je krv šikljala iz rane. Molio je za pomoć dok je bio u lokvi krvi, ali je njegova supruga nastavila da ga napada. Pokušala je više puta da ga ubode, ali nije uspela.
Na kraju, došla je Hitna pomoć i nesrećnog muža odvela u najbližu bolnicu. Prema pisanju italijanskih medija navijač Napolija je živ, nalazi se na intenzivnoj nezi i nije životno ugrožen. Njegova žena je uhapšena.
Napoli gubi trku
Napoli je izgubio utakmicu od Atalante rezultatom 1:2, i tako ispao iz trke za odbranu titule. Pobedonosni gol za ekipu iz Bergama postigao je srpski reprezentativac Lazar Samaradžić.
Napoli sada zauzima četvrto mesto u Seriji A, sa 14 bodova manje od vodećeg Intera. Atalanta je sedma, sa svega pet bodova minusa u odnosu na Napolitance, koji se nalaze na poziciji koja sledeće sezone vodi u Ligu šampiona.