Jedan navijač Napolija umalo je platio životom poraz svog tima od Atalante (1:2) u Seriji A.

Nesrećni simpatizer kluba iz Napulja izboden je od strane svoje žene, pa su mu lekari u bolnici jedva spasili život.

Đanluka Skamaka u dresu Atalante protiv Napolija Foto: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

Žena nije dobro čula

Neverovatna vest dolazi iz Italije, gde je jedan navijač Napolija skoro preminuo tokom utakmice protiv Atalante. Razlog, međutim, nije bio trivijalan - umalo ga je ubila njegova žena.

Tokom utakmice između Atalante i Napolija, sudija Danijele Kifi poništio je penal, koji je ranije dosudio, nakon signalizacije iz VAR sobe. To je toliko razbesnelo 40-godišnjeg navijača Napolija koji je gledajući utakmicu preko TV počeo da psuje i vređa.

Njegova 35-godišnja žena, zbunjena situacijom, pomislila je da viče na nju. Dobacila je mužu:

- Idi, ili ću da te izbodem!

Sevnule prvo makaze, pa nož

Kada je videla da njen muž nastavlja da psuje i da je ogniriše, ona ga je prvo gađala makazama. Kada je videla da ga nije pogodila, vratila se u kuhinju, uzela veliki nož i ubola ga u nogu. Nesrećnik je zavapio i pitao je zašto je to uradila, dok mu je krv šikljala iz rane. Molio je za pomoć dok je bio u lokvi krvi, ali je njegova supruga nastavila da ga napada. Pokušala je više puta da ga ubode, ali nije uspela.

Na kraju, došla je Hitna pomoć i nesrećnog muža odvela u najbližu bolnicu. Prema pisanju italijanskih medija navijač Napolija je živ, nalazi se na intenzivnoj nezi i nije životno ugrožen. Njegova žena je uhapšena.

Lazar Samardžić slavi pobedonosni gol Atalante protiv Napolija Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Napoli gubi trku

Napoli je izgubio utakmicu od Atalante rezultatom 1:2, i tako ispao iz trke za odbranu titule. Pobedonosni gol za ekipu iz Bergama postigao je srpski reprezentativac Lazar Samaradžić.

Napoli sada zauzima četvrto mesto u Seriji A, sa 14 bodova manje od vodećeg Intera. Atalanta je sedma, sa svega pet bodova minusa u odnosu na Napolitance, koji se nalaze na poziciji koja sledeće sezone vodi u Ligu šampiona.