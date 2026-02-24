Slušaj vest

Fudbaleru Pari Sen Žermena Ašrafu Hakimiju biće suđeno za silovanje, preneli su danas francuski mediji.

"Danas je optužba za silovanje dovoljna da opravda suđenje, čak iako ja to poričem i sve dokazuje da je optužba lažna. Ovo je podjednako nepravedno prema nevinima kao i prema pravim žrtvama. Mirno čekam ovo suđenje, koje će omogućiti da istina izađe na videlo", rekao je Hakimi na društvenoj mreži X.

Ašraf Hakimi Foto: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Hakimi je zamenik kapitena Pari Sen Žermena i kapiten reprezentacije Maroka.

Tužilaštvo u Nanteru pokrenulo je istragu 2023. godine nakon što su se pojavili navodi o silovanju.

Krajem februara 2023. godine mlada žena, koja je tada imala 24 godine, otišla je u policijsku stanicu u Val de Marnu gde je prijavila da je silovana, ali nije podnela zvaničnu prijavu.

