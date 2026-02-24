Slušaj vest

Večiti 178. derbi između fudbalera Crvene zvezde i Partizana je prošao, tako što je zadovoljio sve fudbalske sladokusce u zemlji, ali i Evropi.

Činjenica je da su "večiti rivali" u fokusu domaće sportske javnosti. Da se uz njih Vojvodina, ove sezone Novi Pazar, a prethodnih TSC ogrebu za medijski prostor.

Jovan Damjanović kao trener OFK Beograda Foto: www.ofkbeograd.com

Prosek godina 24,9

OFK Beograd je klub koji poslednjih godina doživljava uspon. Samo podatak da Romantičari igraju odlično i da se nalaze u borbi za plej-of dovoljno govori.

Jasno je da struka i menadžment u OFK Beogradu ozbiljno rade. Da se mnogo pažnje poklanja detaljima, taktičkim i tehničkim stvarima, koji itekako utiču na igru ekipe. Valja istaći da je prosečna starost igrača OFK Beograda samo 24,9 godina, uz nekoliko iskusnijih igrača. Po svemu iznesenom, OFK Beograd ima jedan od najmlađih sastava u ligi.

Novi trener, nova filozofija

Tokom zime uprava Romantičara imenovala je Jovana Damjanovića za šefa struke i on je na tom mestu zamenio Simu Krunića. Imao je Damjanović rezultata u TSC i kadetskoj reprezentaciji Srbije, a ekipa OFK Beograda u kratkom roku dobila je jasne obrise nove ideje. Njegova fudbalska filozofija, zasnovana na disciplini, kompaktnosti i hrabrosti u igri, vrlo brzo je preneta na teren, što se videlo i kroz rezultate i kroz sigurnost u utakmicama.

Posebno važan segment igre OFK Beograda je odbrana. Čuvar mreže Balša Popović (25) jedan je od najbolje ocenjenih golmana u Superligi. Odbrambeni bedem čine mladi igrači Andrej Pavlović (18) i Aleksej Vukičević (20). Obojica su ponikli u omladinskoj školi Crvene zvezde, a priliku da igraju na velikoj sceni dobili u OFK Beogradu.

Balša Popović na treningu OFK Beograda Foto: www.ofkbeograd.com

Štoperi od 18 i 20 godina

Valja pomenuti da je OFK Beograd tokom zimske pauze prodao štopera Aleksandra Đermanovića (23) u poljski klub Vječista iz Krakova i zaradio 600.000 evra. Tako je otvoren prostor za Pavlovića i Vukičevića, koji se vratio na teren posle teške povrede zgloba leve noge, zbog koje je pauzirao nekoliko meseci. Tu je i Senegalac Mamadu Fal (20), koji dobija šansu.

Dodatnu stabilnost defanzivnoj liniji donelo je iskustvo Milana Rodića, bivšeg fudbalera Crvene zvezde. On se odlično uklopio u zadnju liniju OFK Beograda, gde kvalitetno može da odigra kao levi bek, ali i treći štoper, ukoliko dođe do promene formacije. Na mestu desnog beka standardan je iskusni Marko Gobeljić, pa deluje da je u OFK Beogradu sklopljen spoj mladosti i iskustva.