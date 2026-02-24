Slušaj vest

Jedan od „krivaca“ za takav ishod je štoper Brđana Nemanja Miletić, koji je u 87. minutu posle ubacivanja Docića iz kornera udarcem nogom savladao Simića za izjednačenje, ispostavilo se da je tada postavio i konačan rezultat (1:1).

“Kad se sve sabere, možemo da bude zadovoljni. Ali, naglašavam, zadovoljni samo s obzirom na razvoj događaja“, kazao je na startu razgovora Miletić, koji je potom želeo da pojasni:

“Da nam je neko pre početka utakmice ponudio bod, naravno da ne bismo prihvatili, uz sve uvažavanje ekipe TSC-a, koja poseduje izuzetan kvalitet. Išli smo na pobedu, to je bila želja, ali…“

Nije tražio iskusni štoper, koji je prvo poluvreme odigrao na mestu desnog beka, nikakve izgovore.

„Jednostavno, nismo bili dobri u prvom poluvremenu, prosuli smo bezveze prvih 45 minuta igre. Pokušavali smo da preskačemo igru, da nešto učinimo dugim loptama, ali nije išlo“.

U nastavku je ipak viđena potpuno drugačija slika na TSC areni.

„Mnogo, mnogo bolje izdanje sa naše strane. Spustili smo loptu na zemlju i igrali drugačije. Imali smo šanse i pre mog gola, posebno ona Tedićeva prilika koju je Simić odbranio“.

Izjednačenje je stiglo u 87. minutu, da se dogodilo ranije, možda bi bilo vremena i za preokret.

„Ubeđen sam da bi bilo tako, da je moj gol došao, na primer oko 70. minuta. Ili da smo iskoristili neku šansu ranije. TSC se povukao, branio se u poslednjoj liniji i sa petoricom, mi smo bili sve opasniji… Ali, ponavljam, vreme smo potrošili u prvom delu igre i sami smo krivi što nije bilo drugačije“.

Akcija iz kornera je, čini se, bila uigrana?

„Može tako da se kaže, slično je bilo i protiv OFK Beograda, tada me je ipak lopta malo i iznenadila, pogodio sam prečku. Sad sam svakako mnogo bolje reagovao, lopta je otišla tamo gde treba, u protivničku mrežu“.

Bod osvojen na gostovanju TSC-u ipak bi mogao da dobije na značaju, ali samo u slučaju pobede protiv lučanske Mladosti u subotu na Banovom brdu.

„Ne možemo da se vraćamo unazad, osvojili smo bod protiv TSC-a i to je to, ta priča je završena. Imali smo tri poraza pre toga, makar smo taj niz prekinuli. Sad je moranje da dobijemo na svom terenu narednu utakmicu, ako to uradimo možemo da gledamo ka gornjem delu tabele. Gledali smo Mladost protiv Javora, ali smatram da sve od nas zavisi i kakvi ćemo mi biti na terenu. Svaki meč do podele lige na plej-of i plej-aut biće malo finale, a mi razmišljamo samo o prvoj narednoj koja je takva, protiv Mladosti“, zaključio je Nemanja Miletić.