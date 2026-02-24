Slušaj vest

FK Novi Pazar proteklog vikenda protutnjao je kroz Novi Sad, savladavši Vojvodinu rezultatom 3:0.

Bila je to slatka osveta trenera Nenada Lalatovića nad nekadašnjim klubom, ali i pokazatelj da je Novi Pazar u liku Dritona Camaja dobio paklenog fudbalera.

Driton Camaj proslavlja trijumf Novog Pazara protiv Vojvodine Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pet puta tresao mrežu

Reprezentativac Crne Gore Driton Camaj od starta prolećnog dela sezone postigao je pet golova u četiri utakmice Superlige. Momak iz grada Tuzi lako je zadobio simpatije navijača Novog Pazara, ali i poverenje trenera Nenada Lalatovića, čije je taktičke zadatke do perfekcije izvršio protiv Vojvodine.

Generalni sekretar FK Novi Pazar Fikret Međedović otkrio je da je Dritona Camaja doveo na preporuku Uroša Đuranovića, jer je reprezentativac Crne Gore bio nezadovoljan u Kazahstanu, gde je branio boje Astane. Pregovori su trajali 15 dana, menadžeri su tražili ozbiljnu sumu za klub kakav je Novi Pazar, ali je na kraju Driton Camaj odbio tri jače ponude, jer je želeo u Rašku.

Driton Camaj u meču Novog Pazara i Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ne vozi besna kola

A, o tome kakav je Driton Camaj najbolje ilustruju sledeće rečenice.

- Od prvog dana, od prvog razgovora pobrao je simpatije kod mene, trenera, uprave i svih u klubu. Prva liga momak, prizeman i skroman, iako je iza njega lepa karijera. Kod nas je stalno gužva u saobraćaju, čukne te po neko, pa je za dolazak na treninge uzeo "folksvagen polo" od 1.500 evra. Vole ga igrači i on njih. Treba dati nekome da na debiju šutne dva penala - rekao je za Mocartsport Fikret Međedović.

Sa ponosom je prvi operativac Novog Pazara povukao i sledeću paralelu:

- Pa, mi smo Camaja doveli kao slobodnog igrača, bez obeštećenja prethodnom klubu, a Železničar iz Pančeva je, recimo, slobodu Simaa Pedra platio 200.000 evra.

Hrvatska mu nije prijala

Driton Camaj je rođen 7. marta 1997. godine u gradu Tuzi. Igra na poziciji levog krila, poznat je po brzini, direktnoj igri "jedan na jedan" i snažnom udarcu. Ponikao je u omladinskoj školi FK Budućnost Podgorica, gde je i debitovao za prvi tim.

Sa 18 godina odlazi u Inter iz Zaprešića, ali posle samo dve utakmice odlučuje da napusti Hrvatsku i vrati se rodni grad, gde potpisuje za klub Dečić. Ostaje u Crnoj Gori igrajući još za Budućnost, Lovćen i Iskru, a 2020. odlazi u Mađarsku, u redove Kišvarde, pa Kečkemeta.

U duelu protiv Dušana Tadića na Marakani - Driton Camaj Foto: Starsport

Crna Gora pre Albanije

Driton Camaj imao je mogućnost da igra za fudbalsku reprezentaciju Albanije zbog svog porekla, ali je odlučio da igra za Crnu Goru, zemlju svog rođenja, čije je prošao sve omladinske selekcije. Otvoreni poziv imao je od FS Albanije 2021. godine, ali se zahvalio i debitovao za Crnu Goru 7. juna 2022. u porazu od Finske, u Ligi nacija.

Camaj je postigao prvi gol za A reprezentaciju Crne Gore u prijateljskoj utakmici protiv Češke (1:4) 20. juna 2023. godine, a ukupno je za ovu reprezentaciju odigrao 28 utakmica i dao dva gola.