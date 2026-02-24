LIGA ŠAMPIONA: Ludnica u Madridu, Briži izjednačio!
U utorak su na programu prva četiri revanš meča šesnaestina finala Lige šampiona
Sastaju se:
18.45 Atletiko Madrid - Briž (3:3)
21.00 Njukasl - Karabag (6:1)
21.00 Leverkuzen - Olimpijakos (2:0)
21.00 Inter - Bodo Glimt (1:3)
Preostali mečevi na programu su u sredu.
Žreb za osminu finala zakazan je za petak u 12 časova u Nionu.
36. minut - 1:1
Briž je više nego zasluženo izjednačio u Madridu . Ordonez je strelac. Gosti su krunisali bolju igru od početka meča.
23. minut - 1:0
Serlot dovodi " jorgandžije" u vođstvo. Šutirao je iskosa sa leve strane a lopta prošla kroz ruke Minjoieu
Sastavi:
ATLETIKO MADRID.: Oblak - Ljorente, Pubil, Hancko, Ruđeri - Simeone, Koke, Kardoso, Baena - Serlot, Alvares.
KLUB BRIŽ: Minjole - Sabe, Ordonez, Mehele, Sejs - Stanković - Forbs, Vetlesen, Vanaken, Colis - Tresoldi.
Atletiko Madrid - Briž
U popodnevvnom terminu program otvaraju Atletiko i Briž. Prvi meč u Belgiji završen je nerešenim rezultatom 3:3, pa su Madriđani pred svojom publikom favoriti za prolaz dalje. Ali ne treba otpisivati neugodne Belgijance. Za Briž nastupa i srpski reprezentativac Aleksandar Stanković.