19:23

36. minut - 1:1

Briž je više nego zasluženo izjednačio u Madridu . Ordonez je strelac. Gosti su krunisali bolju igru od početka meča.

19:08

23. minut - 1:0

Serlot dovodi " jorgandžije" u vođstvo. Šutirao je iskosa sa leve strane a lopta prošla kroz ruke Minjoieu

18:44

1. minut - Počeo je meč u Madridu

Počeo je prvi revanš meč šesnaestine finala Lige šampiona.

18:17

Sastavi:

ATLETIKO MADRID.: Oblak - Ljorente, Pubil, Hancko, Ruđeri - Simeone, Koke, Kardoso, Baena - Serlot, Alvares.

KLUB BRIŽ: Minjole - Sabe, Ordonez, Mehele, Sejs - Stanković - Forbs, Vetlesen, Vanaken, Colis - Tresoldi.

16:26

Atletiko Madrid - Briž

U popodnevvnom terminu program otvaraju Atletiko i Briž. Prvi meč u Belgiji završen je nerešenim rezultatom 3:3, pa su Madriđani pred svojom publikom favoriti za prolaz dalje. Ali ne treba otpisivati neugodne Belgijance. Za Briž nastupa i srpski reprezentativac Aleksandar Stanković.