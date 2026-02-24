Slušaj vest

Pregovori su su potrajalali, vođeni su dinamični i vrlo iskreni razgovori, a glavni akter bio je generalni sekretar FSS Branko Radujko, koji je u dahu ispričao kako je izgledao proces angažovanja i "prelamanja" kod Veljka Paunovića.

"Veljko je strašan stvarno, jedna jako dobra energija, jedan divan, divan čovek, stručan, kulturan, par ekselans onako naš čovek u svetu", počeo je Radujko u emisiji "Super Indirektno", a zatim opisao trenutak velike dileme:

"I onda kaže: 'Znaš, eto meni je to ono – treba da prelomim da pređem iz klupskog u reprezentativni, a žulja me, hteo bih to'. I sad već mi smo pred okupljanje reprezentacije, treba selektor koji će zvati igrače."

A onda se dogodio preokret,

"Mi smo se taj dan dogovorili, ujutru onako kaže Veljko: "Ja ne mogu da još to izađe iz mene, da vodim... da pređem iz klupskog u reprezentativni fudbal". Pa ništa, hvala ti što si iskren, hajde ono snaći ćemo se nekako, al' samo ti kažem stvarno mi nismo ni s kim razgovarali, samo smo tebe hteli i samo smo s tobom pričali. I čovek onako kaže "čekaj", ode, javi se nešto na telefon, vrati se i kaže: "Znaš kako, hajde ovako – hajde ja vodim ove dve utakmice bez ikakvog ugovora, bez ičega, pa onda posle toga sednemo, pričamo šta ćemo i kako ćemo na dalje".

Radujko ističe da je baš taj potez, pred samo okupljanje, stvorio neverovatnu hemiju u ekipi. Jedan od ključnih momenata bio je i sam način pripreme za meč u Londonu, gde je insistirano na radu u bazi u Staroj Pazovi, umesto ranijeg odlaska u inostranstvo.

"Slušaj, a šta radimo dva dana ranije u Londonu? Idemo dan pred utakmicu, hajde da ostanemo u Pazovi da radimo". I to je bilo prvi put da smo išli samo praktično da spavamo noć pred utakmicu i taj dodatni trening koji su imali u Pazovi i dodatni dan je bio jako važan za tu energiju neku, objasnio je Radujko.