Lalatović je dres ukrajinskog Šahtjora nosio od 2003. do 2005. godine, uz sezonsku pozajmicu u Volfsburgu, a njegov period u Ukrajini završio je suspenzijom od strane trenera Bernda Šustera.

Trener Novog Pazara otvorio je dušu i otkrio detalje te suspenzije:

- Igrali smo utakmicu koju smo pobedili sa 1:0, ja sam dao gol i plasirali smo se u četvrtfinale Kupa. Trebalo je da primimo premiju za taj meč. Sutradan na treningu, tadašnji trener Šuster je rekao da oni koji su igrali treba samo da istrče 'futing'. Na tom meču sam primio udarac i imao nekoliko kopči, ali Šuster, koji baš i nije bio omiljen među Srbima, kaznio me je oduzimanjem premije od 2.000 dolara. Rekao sam da nije bitno, istrčao sam i krenuo ka svlačionici - rekao je Lalatović.

Sukob sa Šusterom zbog "2.000 dolara"

Dodao je da je odbio dodatni trening zbog povrede i prkosno reagovao na Šusterovu kritiku u vezi premije.

- U jednom trenutku me zovu da se vratim i odradim kondicioni trening jer je tako rekao Šuster. On insistira na treningu, ja odbijam i pokazujem da me noga boli. On će meni: 'Kakav ste vi to Srbi narod, tebi boli 2.000 dolara.' A ja mu kažem: "Mi Srbi smo veliki narod, meni 2.000 dolara ne znači ništa jer imam duplo veći ugovor od tebe." Naravno, foliram ga - kaže.

Konflikt sa Šusterom eskalirao zbog uvrede

Objasnio je da je reagovao na uvredu koja se odnosila na njegovu porodicu, što je dovelo do fizičkog sukoba sa trenerom, i danas priznaje da to više ne bi ponovio.

- On se toliko iznervirao da mi je na španskom uvredio majku, a ja majku nisam imao od 14. godine. Rekao sam Serjožiju, prevodiocu, da mu to prenese i da ne može da je vređa. On je opet rekao 'trening' i, kako je to rekao, ja sam ga odgurnuo ili udario. Ne mogu sada tačno da se setim. Sada to nikada ne bih uradio - objasnio je Lalatović.

Drama nakon suspenzije i reakcija vlasnika kluba

Lalatović je priznao da je u trenutku besa reagovao na uvredu trenera, ali danas tvrdi da to više nikada ne bi ponovio.

- U tom trenutku sam znao da je kraj, jer me trener suspendovao. Otišao sam na parking, on je vozio BMW serije 7. Iako nije pohvalno, uzeo sam kantu i razbio mu šoferšajbnu. To što je rekao o mojoj majci, koja mi je bila sve u životu, bilo je zaista primitivno. Ali opet naglašavam, sada to nikada ne bih ponovio. Udario sam još dva-tri puta u vrata - rekao je.

Podrška moćnog gazde

Naveo je da je suspendovan nakon incidenta, ali je od vlasnika kluba dobio podršku i garanciju za nagrade dok je u timu.

- Naravno, suspendovan sam. U kancelariju dolazi gazda Rinat Ahmetov, jedan od najmoćnijih ljudi na svetu. Bio je besan kao ris i pita me šta se desilo. Rekao sam mu da sam reagovao zbog uvrede na račun moje majke. Pošto je toliko moćan, niko nije smeo da mu kaže pravi problem, ali on je pozvao Serjožu, koji je drhtao čim je ušao. Taj strah nisam video nikada u životu. Serjoža je sve potvrdio, a Rinat mi je rekao: ‘Moram da te suspendujem, ali dok si ovde, dobijaćeš sve nagrade i novac. Zbog tebe ću ga prvom prilikom oterati - zaključio je Lalatović.

Kurir.rs