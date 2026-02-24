Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase šokirao je javnost u Srbiji objavom o tome da navija za FK Vojvodina.

U podkastu kod Minje Miletić pod nazivom "Telcast", on je otkrio kako je sve počelo i za koliki iznos je angažovan u klubu.

Baka Prase je na pitanje o novcu odmah stavio dao znanja da mu u slučaju Vojvodine nikakav novac nije potreban:

- Ne trebaju mi pare, ja sam to i Zbilji rekao na ručku. On je bio oduševljen što to radim za Vojvodinu, nudio mi je novac, koliko to košta. Rekao sam da to ne radim za pare. Na kraju krajeva, danas je sve novac. Rekao sam da mi je ovo super, da mi je zanimljivo ovo. Ne moram ništa da radim što mi se ne radi. Svaku temu koju obrađujem, obrađujem zato što mi je interesantna. Iskreno, krenuo sam ovo sa Vojvodinom zato što mi je postao drag klub, fudbal zanimljiv i što mi je Zbilja postao - brat, ali stvarno kao brat. To je retko pošten i korektan čovek.

Ispričao je i zašto je počeo da navija za Vojvodinu.

- Jedina konverzacija koja se do sada vodila je Zvezda ili Partizan. Sada je počelo da se priča o Vojvodini kao klubu koji je ozbiljan, ali do sada se to nije primećivalo. Nije do rezultata, da se u Premijer ligi priča samo o Mančesteru. Ne može samo da se priča o dva kluba. Rezultati su i te kako bitni, ne osporavam to, ali medijski prostor se daje samo Zvezdi i Partizanu. Niko nije pričao o Vojvodini, što? Vojvodina nije loš klub, fenomenalan je klub, tek je sada izgubljena utakmica od Novog Pazara (0:3), ali je pobeđeno na Marakani. Ne može svaki put da se pobedi, Novi Pazar je ozbiljna ekipa. Svaka ekipa u našoj ligi je ozbiljna, ali joj se ne daje dovoljno prostora. Partizan i Zvezda imaju veći budžet. Veća je stvar što je Vojvodina pobedila Zvezdu na Marakani, nego što je izgubila od Pazara na Karađorđu. Ko je pobedio Zvezdu na Marakani u poslednjih sedam-osam godina? Niko.

