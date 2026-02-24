Slušaj vest

Golman fudbalskog kluba Real Madrid Tibo Kurtoa rekao je da je razočaran kritikama trenera Benfike Žozea Murinja na račun njegovog saigrača Vinisijusa Žuniora posle optužbi igrača lisabonskog tima Đanluke Prestijanija za rasizam.

1/8 Vidi galeriju Haos na utakmici Benfika - Real Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, HMB Media/Carlos Silva / imago sportfotodienst / Profimedia

"Murinjo je Murinjo i kao trener će braniti svoj klub i ono što mu je igrač rekao. Jedino što me razočarava je što je iskoristio Vinijevu proslavu. Nije uradio ništa lose. Slavio je kao što su mnogi naši rivali slavili, jer kada nam daju gol euforija je dvostruka ili trostruka. Ali gotovo je, moramo dalje", rekao je Kurtoa.

Real Madrid je prošlog utorka u Lisabonu pobedio Benfiku sa 1:0 u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a jedini gol postigao je Vinisijus.

Utakmica je ostala u senci Vinisijusove tvrdnje da ga je igrač portugalskog tima Đanluka Prestijani nazvao "majmunom" nakon što je brazilski fudbaler proslavio gol uz korner zastavicu Benfike.

Prestijani je negirao da je uvredio Vinisijusa na rasnoj osnovi, ali ga je Evropska fudbalska unija (Uefa) privremeno suspendovala na jednu utakmicu i propustiće sutrašnji revanš meč.

On i Murinjo, koji je takođe suspendovan jer je isključen pred kraj utakmice zbog prigovora sudiji, ipak su danas otputovali za Madrid.

Murinjo nije govorio na današnjoj konferenciji za novinare pred revanš, umesto njega medijima se obratio njegov pomoćnik.

Utakmica je na program sutra od 21.00.