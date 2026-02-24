Slušaj vest

Kao što je odranije poznato, fudbaleri Crvene zvezde sastaće se sa Novim Pazarom u četvrtfinalu Kupa Srbije, a ovaj duel na programu je u sredu, 5. marta, sa početkom u 14 časova i 45 minuta.

Izabranici aktuelnog šampiona Srbije putuju na neugodno gostovanje, gde će protiv domaćeg Novog Pazara tražiti kartu za polufinale. S obzirom na termin i rivala, očekuje se velika borba i ispunjene tribine stadiona kraj Jošanice.

Podsećanja radi, crveno-beli su do ove faze takmičenja stigli bez većih poteškoća. U uvodnim rundama nacionalnog kupa savladali su Sloven iz Rume, a potom i Budućnost iz Dobanovaca, čime su rutinski obezbedili mesto među osam najboljih timova.

Sada ih očekuje znatno ozbiljniji ispit, uz napomenu da će to biti i trenerski duel između Dejan Stankovića i Nenada Lalatovića.

