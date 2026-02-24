Slušaj vest

Kostov je svoj nesporni talenat demonstrirao na najvećoj mogućoj sceni, u 178. večitom derbiju.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi

Crvena zvezda je slavila ubedljivim rezultatom 3:0, a trenutak koji će se godinama prepričavati dogodio se pred sam kraj prvog poluvremena.

Najpre je u 45. minutu Katai je uputio idealan centaršut, a na pravom mestu našao se mladi Kostov. Nebeski skok i hirurški precizan udarac glavom zatresli su mrežu rivala i doneli Zvezdi ključnu prednost, a navijače bacili u trans.

Osim što je trasirao put ka pobedi svom timu, Kostov je ovim pogotkom ispisao nove stranice istorije srpskog fudbala. Sa samo 17 godina, devet meseci i 11 dana, Vasilije je postao najmlađi strelac u istoriji večitih derbija!

Kostov se istakao i u 74. minutu kada je fantastičnom štiklom izbacio Kataia za treći gol crveno-belih i ubedljivu pobedu u derbiju.