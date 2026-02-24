Slušaj vest

Fudbalski savez Portugala saopštio je danas da prati situaciju u Meksiku usred porasta nasilja, a pred prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije te zemlje u martu.

Savez je saopštio da "pažljivo prati delikatnu situaciju koja se trenutno odvija u Meksiku" nakon što je meksička vojska u nedelju ubila najmoćnijeg narko bosa u zemlji.

Utakmica između Portugala i Meksika, u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo, zakazana je za 28. mart na renoviranom stadionu Asteka, koji bi trebalo da bude domaćin prve utakmice Svetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike 11. juna.

Meksiko će igrati prijateljsku utakmicu protiv Islanda u sredu u Karetaru, a Fudbalski savez Islanda saopštio je danas da očekuje da će se meč odigrati po planu.

Portugalski savez je saopštio da je počastvovan pozivom da učestvuje u ponovnom otvaranju renoviranog stadiona, ali je napomenuo da "nedavni razvoj događaja zahteva kontinuiranu procenu uslova koje će reprezentacija i njena delegacija zateći".

Saopšteno je i da će slediti preporuke vlade Portugala i da će održavati redovne kontakte sa meksičkim savezom.

"Fudbalski savez Portugala naglašava da je bezbednost igrača, stručnog štaba i navijača apsolutni prioritet i to je glavni kriterijum za sve procene i odluke u vezi sa odigravanjem utakmice", navodi se u saopštenju.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum je rekla danas da "nema rizika" za navijače koji dolaze na Svetsko prvenstvo.