Kilijan Mbape će skoro sigurno propustiti revanš meč Reala i Benfike u Madridu.

Francuski ofanzivac je na poslednjem treningu osetio jak bol u levom kolenu i nije mogao da nastavi sa radom, javlja Lekip.

Deluje da prethodna povreda nije u potpunosti sanirana, pa i dalje muči sjajnog napadača.

Mbape je već propustio utakmicu protiv Betisa, a forsiranje u ovakvom stanju moglo bi da pogorša povredu, a sve u trenutke kada je apsolutni lider tima.

Medicinski tim Reala sada razmatra drastičniju meru, a to je 10 dana potpunog odmora. Cilj je da se koleno potpuno oporavi kako bi bio spreman za završnicu sezone i predstojeće Svetsko prvenstvo.

Oči u revanšu će biti uprte u Vinisijusa, od kog će dosta toga zavisiti protiv Benfike.

