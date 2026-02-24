Kilijan Mbape će verovatno propustiti revanš meč Reala i Benfike zbog povrede kolena, što može uticati na tim.
VELIKI PROBLEM! Mbape propustio revanš: Šta to znači za Real?
Kilijan Mbape će skoro sigurno propustiti revanš meč Reala i Benfike u Madridu.
Francuski ofanzivac je na poslednjem treningu osetio jak bol u levom kolenu i nije mogao da nastavi sa radom, javlja Lekip.
Deluje da prethodna povreda nije u potpunosti sanirana, pa i dalje muči sjajnog napadača.
Mbape je već propustio utakmicu protiv Betisa, a forsiranje u ovakvom stanju moglo bi da pogorša povredu, a sve u trenutke kada je apsolutni lider tima.
Medicinski tim Reala sada razmatra drastičniju meru, a to je 10 dana potpunog odmora. Cilj je da se koleno potpuno oporavi kako bi bio spreman za završnicu sezone i predstojeće Svetsko prvenstvo.
Oči u revanšu će biti uprte u Vinisijusa, od kog će dosta toga zavisiti protiv Benfike.
