Ljubinko Drulović je govorio o karijeri asa Crvene zvezde Mirka Ivanića.

Gostujući u podkastu “AktuelA”, nekadašnji selektor Srbije i trener Partizana – Ljubinko Drulović, istakao je da je želeo da angažuje Ivanića za vreme svog mandata u Humskoj ulici.

“Nisam imao sreću kao trener Partizana. Preuzeo sam ekipu sredinom jeseni. Nesrećni splet okolnosti dogodio se protiv Augzburga. Dobili smo crveni karton, primili gol u sudijskoj nadoknadi, Brašanac je imao sjajnu šansu, pogodili smo prečku… Igrali smo stvarno dobro i sa 10 igrača. Andrija Živković je isključen više od pola sata pred kraj. Bobadilja nam je onako dao gol… Šteta. Stefan Babović mi je tada rekao da će napustiti fudbal ako odem i stvarno je napustio fudbal. Rekao sam mu da mora da nastavi da igra. Nažalost je mlad završio karijeru. Da smo pobedili verovatno bih ostao da budem trener”, istakao je Drulović, pa potom otkrio:

“Imao bih šansu da dovedem igrače koje sam želeo. Mi smo tada ciljali Mirka Ivanića koji je igrao za Vojvodinu. Partizan je imao spremnu ponudu, ali otišao je u BATE Borisov. On nam je bio potreban, da zameni Sašu Ilića u budućnosti. Posle se vratio u Zvezdu i vidimo šta danas znači crveno-belima. Nudili smo 1.200.000 ako se dobro sećam, a tražili su 1.500.000. Video sam kao jednu od centralnih figura tima”, zaključio je Ljubinko Drulović.

