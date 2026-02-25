Slušaj vest

Preostale četiri revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona igraju se večeras.

Foto galerija Lige šampiona Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Jedna utakmica je na programu od 18.45 časova, a sastaju se Atalanta i Borusija Dortmund (prvi meč 0:2).

Preostale tri su u standardnom terminu od 21 sat, a igraju Juventus - Galatasaraj  (2:5), Real - Benfika (1:0) i PSŽ - Monako (3:2).

Sve utakmice možete da gledate u direktnom prenosu na kanalima "Arena sport", a tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

U osminu finala nakon mečeva u utorak plasirali su se Atletiko Madrid, Njukasl, Bajer Leverkuzen i Bodo Glimt.

Ne propustiteFudbalGOLMAN REALA RAZOČARAN U MURINJA: Vinisijus nije uradio ništa loše...
profimedia-1013689006.jpg
FudbalČUDESNI BODO GLIMT JE NAJVEĆA SENZACIJA U ISTORIJI SVETSKOG FUDBALA: Nestvarni Norvežani ponovo nokautirali Inter i ostavili Meacu u neverici!
profimedia-1077986747.jpg
FudbalINTER JURI (NE)DOSTIŽNO: Evo gde možete da gledate revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona
Liga šampiona, Bode Glimt, Inter
FudbalSKANDAL KAKAV EVROPSKI FUDBAL NE PAMTI: UEFA suspendovala fudbalera Benfike, on odlučio da tuži Mbapea i Vinisijusa
Vinisijus Žunior i Đanluka Prestijani

Alimpijević o strancima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić