JUVENTUS ŽELI OSVETU POSLE NOKAUTA U ISTANBULU - REAL I BENFIKA U NOVOM OBRAČUNU: Evo gde možete da gledate revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona
Preostale četiri revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona igraju se večeras.
Jedna utakmica je na programu od 18.45 časova, a sastaju se Atalanta i Borusija Dortmund (prvi meč 0:2).
Preostale tri su u standardnom terminu od 21 sat, a igraju Juventus - Galatasaraj (2:5), Real - Benfika (1:0) i PSŽ - Monako (3:2).
Sve utakmice možete da gledate u direktnom prenosu na kanalima "Arena sport", a tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
U osminu finala nakon mečeva u utorak plasirali su se Atletiko Madrid, Njukasl, Bajer Leverkuzen i Bodo Glimt.
