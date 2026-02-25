Slušaj vest

Preostale četiri revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona igraju se večeras.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Jedna utakmica je na programu od 18.45 časova, a sastaju se Atalanta i Borusija Dortmund (prvi meč 0:2).

Preostale tri su u standardnom terminu od 21 sat, a igraju Juventus - Galatasaraj (2:5), Real - Benfika (1:0) i PSŽ - Monako (3:2).

Sve utakmice možete da gledate u direktnom prenosu na kanalima "Arena sport", a tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

U osminu finala nakon mečeva u utorak plasirali su se Atletiko Madrid, Njukasl, Bajer Leverkuzen i Bodo Glimt.