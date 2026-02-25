Slušaj vest

Trener fudbalera Bode Glimta Kjetil Knutsen rekao je da je ponosan na svoje igrače zbog plasmana u osminu finala Lige šampiona i eliminacije Intera i dodao da iza tog uspeha stoji veliki broj ljudi.

"Možete li da verujete? Veoma sam ponosan, mi smo tim iz malog grada na severu... Neverovatno je. Igrači su neverovatni. Preduzimaju korake, veruju, vredno rade... Tako sam ponosan", rekao je Knutsen posle utakmice za TNT Sports.

Fudbaleri Bode Glimta plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su sinoć u gostima pobedili Inter sa 2:1 u revanš utakmici plej-ofa. Norveški tim je u prvom meču slavio sa 3:1, pa je u narednu rundu Lige šampiona prošao sa ukupnih 5:2.

"Ako ćemo da sumiramo utakmicu, mislim da je jasno da smo u prvom poluvremenu izgledali pomalo uplašeno. U odbrani smo bili OK, ali jednostavno Nismo smeli ništa da uradimo sa loptom, samo smo je izbacivali", rekao je Knutsen.

"Mnogo bolju kontrolu smo imali u drugom poluvremenu. Moramo biti iskreni i priznati da nismo baš tako zamišljali da će utakmica odvijati, ali gol koji smo postigli za 2:0 je bio apsolutno fantastičan", dodao je on.

Knutsen je govorio i o razlozima dosadašnjih uspeha kluba.

"Bio je to prilično dug put da bismo stigli do mesta gde smo sada i toliko je ljudi koji su bili deo tog putovanja. Tim, stručni štab, medicinsko osoblje i svi ljudi koji rade iza kulisa kako bismo ostvarili te male razlike. Iza ovoga stoji neverovatan broj ljudi", istakao je Knutsen.

Bode Glimt će u osmini finala Lige šampiona igrati protiv Mančester sitija ili Sportinga.

Beta