Lukas Baros u reprezentaciji Srbije? Da, moguće je. Portal Mocart sport prvi je objavio informacije o potencijalnom pozivu za sjajnog Brazilca iz Vojvodine od strane Veljka Paunovića.

Selektor je izrazio interesovanje, a videćemo da li će se sve i realizovati.

Kurir je kontaktirao Barosa upravo na ovu temu i dobio konkretne odgovore:

- Bez dileme dres reprezentacije je jedan od najvećih snova u karijeri, mislim da tako razmišljaju svi fudbaleri. Ako ikada dobijem zvaničan poziv od selektora Srbije, to bi bila ogromna čast i veoma poseban trenutak u mojoj karijeri. Sam momenat da se moje ime pominje uz potencijalni poziv za reprezentaciju Srbije, već na to gledam sa velikom zahvalnošću i odgovornošću. To je znak da se moj rad prepoznaje. Naravno, u ovom momentu sam potpuno posvećen obavezama i utakmicama za Vojvodinu, da se svakodnevno poboljšavam i da pustim stvari da se dešavaju prirodnim putem - objasnio je sve Baros.

Upitali smo ga i za sličan mentalit dva naroda.

- Vidim mnogo sličnosti između dva naroda. Kada govorimo o sportu, oba naroda doživljavaju sport sa emocijama i intenzitetom. Na terenu postoji ta hrabrost, ta energija i ta posvećenost koje obeležavaju obe kulture. Van terena takođe osećam snažan osećaj porodice, gostoprimstva i jedinstva. U Srbiji sam bio veoma dobro prihvaćen i to me je od početka učinilo da se osećam kao kod kuće. Na terenu, van njega, bukvalno na svakom koraku. I kada je tako, brzo se zavoli nova sredina i ona postane tvoj novi dom - poručio je Baros.