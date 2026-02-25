Slušaj vest

Trener fudbalera Intera Kristijan Kivu rekao je da je Bodo Glimt dokazao da ima "to nešto", ali i istakao da je njegov tim mogao mnogo bolje u utakmicama plej-ofa Lige šampiona.

"Znamo da u Ligi šampiona vlada velika konkurencija. Ako timovi stignu do ove faze, znači da imaju nešto. I to su dokazali. Pokazali su to protiv Dortmunda, Atletiko Madrida, protiv Mančester sitija, protiv nas dva puta", rekao je Kivu.

Fudbaleri Intera nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige šampiona pošto ih je norveški Bode Glimt eliminisao ukupnim rezultatom 5:2. Inter je u prvoj utakmici izgubio 3:1, a sinoć u revanšu na svom stadionu sa 2:1.

"To je tim koji ima energiju. Mogli smo bolje u Norveškoj, mogli smo bolje i na svom terenu, ali nažalost nije išlo kako smo želeli. Dali smo sve od sebe da prođemo dalje, takav je fudbal", rekao je Kivu.

"Moramo da odamo priznanje i čestitamo našim protivnicima, jer su uradili ono što su morali i uradili su to veoma dobro", dodao je on.

Fudbaler Intera Nikolo Barela je rekao da je norveški tim zaslužio da prođe dalje.

"Pobedili su u obe utakmice, tako da su zaslužili da prođu dalje. Trudili smo se, bili su bolji. Da smo imali samo jedan bod više, prošli bismo dalje i spasili bismo sebe ovog plej-ofa, ali to je nova Liga šampiona", rekao je Barela.

