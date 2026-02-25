Damir Čakar i Đorđije Ćetković vratiće Gajasa Zahida u sastav Partizana.
PARTIZAN HITNO REAGOVAO NAKON DERBIJA: Posle smene trenera - dobro poznato lice se vraća u tim!
Partizan je izgubio 178. večiti derbi, a potom je i otpustio trenera Nenada Stojakovića, a na klupu crno-belih stigli su Damir Čakar i Đorđije Ćetković.
Upravo je ovaj tandem povukao nesvakidašnji potez i u tim Partizana vratio dobro poznato lice - Gajasa Zahida!
Gajas Zahid u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Ovu informaciju preneo je Telegraf koji ističe kako će Zahid ponovo trenirati sa ekipom, iako je još od zimskih priprema precrtan i radio je mimo tima.
Zahid je sada ponovo deo ekipe i biće na raspolaganju Čakaru i Ćetkoviću već za naredni meč sa OFK Beogradom, a da li će se naći na terenu ostaje da se vidi.
Kurir sport / Telegraf
