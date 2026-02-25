Slušaj vest

Partizan je izgubio 178. večiti derbi, a potom je i otpustio trenera Nenada Stojakovića, a na klupu crno-belih stigli su Damir Čakar i Đorđije Ćetković.

Upravo je ovaj tandem povukao nesvakidašnji potez i u tim Partizana vratio dobro poznato lice - Gajasa Zahida!

Gajas Zahid u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ovu informaciju preneo je Telegraf koji ističe kako će Zahid ponovo trenirati sa ekipom, iako je još od zimskih priprema precrtan i radio je mimo tima.

Zahid je sada ponovo deo ekipe i biće na raspolaganju Čakaru i Ćetkoviću već za naredni meč sa OFK Beogradom, a da li će se naći na terenu ostaje da se vidi.

Kurir sport / Telegraf

Zijad.jpg
Gajas Zahid
Gajas Zahid
Gajas Zahid okružen saigračima iz Partizana

