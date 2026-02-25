Nakon serije katastrofalnih rezultata, razočarani navijači Torina na šokantan način izrazili su svoje nezadovljstvo.
NOĆNA AKCIJA OGORČENIH NAVIJAČA SLAVNOG KLUBA! Istovarili gomilu izmeta ispred trening centra, pa poslali brutalnu poruku predsedniku kluba! (VIDEO)
Posle novog poraza, šestog u poslednjih osam mečeva u Seriji A, ogorčeni navijači Torina izvelisu noćnu akciju ispred trening centra svog kluba.
Istovarili su gomilu izmeta ispred ulaza, pa grabuljama i lopatama razvukli duž ulice, a na ogradi su razvukli transparent posvećen predsedniku kluba Urbanu Kairu, koga smatraju najvećim krvcem za katastrofalne rezultate ove sezone.
"Sr*** kao Kairo", pisalo je na transparentu, koji je visio iznad gomile izmeta.
