Posle novog poraza, šestog u poslednjih osam mečeva u Seriji A, ogorčeni navijači Torina izvelisu noćnu akciju ispred trening centra svog kluba.

Istovarili su gomilu izmeta ispred ulaza, pa grabuljama i lopatama razvukli duž ulice, a na ogradi su razvukli transparent posvećen predsedniku kluba Urbanu Kairu, koga smatraju najvećim krvcem za katastrofalne rezultate ove sezone.

"Sr*** kao Kairo", pisalo je na transparentu, koji je visio iznad gomile izmeta.

