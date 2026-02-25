GROBARI DEMOLIRALI MARAKANU! ŠTETA VEĆA OD 150.000 EVRA: Poznato je i ko će platiti ovaj neviđeni vandalizam!
Veliku materijalnu štetu napravili su navijači Partizana na stadionu FK Crvena zvezda tokom 178. večitog derbija, koji je odigran u nedelju, a koji je šampion rešio u svoju korist rezultatom 3:0.
FK Crvena zvezda angažovao je veliki broj ljudi kako bi sanirao štetu i spremio stadion za revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope u četvrtak od 18.45 časova, u kojoj crveno-beli dočekuju francuski Lil. U Francuskoj, u prvom meču Zvezda je slavila rezultatom 1:0.
Stradali i Telekomovi uređaji
Grobari, navijači Partizana, uništili su nekoliko hiljada plastičnih stolica. Ogroman broj su i zapalili tokom utakmice, pa su morali da intervenišu i vatrogasci, kako bi sprečili da požar zahvati veći deo tribine i ugrozi bezbednost ljudi na stadionu.
Pored tog neviđenog vandalizma, prema informacijama iz Crvene zvezde, navijači Partizana isekli su namerno internet i ostale kablove na južnoj tribini. Najviše su stradali Telekomovi uređaji za 4G mobilnu telefoniju.
Oštećen i semafor
Te kutije su u potpunosti devastirane, popaljene, isečene i pokidane.
- Očekivana materijalna šteta prevazilazi 150.000 evra. Bilo je nekoliko požara koji su lokalizovani u najkraćem roku od strane vatrogasne službe. Oštećen je deo jednog od najvećih semafora u Evropi - rekao je za Zvezda TV Stefan Dičić, direktor stadiona "Rajko Mitić" i nastavio:
- Ustanovljeno je da je uništeno preko 4.500 stolica na južnoj tribini i manji deo na istočnoj i zapadnoj. Oštećen je totalno toalet na južnoj tribini, načinjena je materijalna šteta na semaforu zbog požara u neposrednoj blizini. Oštećeni su čitači na ulazima, optička infrastruktura, deo energetske infrastrukture, video nadzor koji pokriva sve kapije na jugu, delovi na atletskoj stazi, brending… Poprilično je dugačka lista.
Račun za naplatu ide u Humsku
Nastalu štetu platiće FK Partizan, kao što je bilo i ranije, kada su navijači tog kluba demolirali južnu tribinu Zvezdinog stadiona.
- Postoji mehanizam naplate. Radimo sa uviđajnom ekipom policije procenu štete. Radi se uviđaj, fotografisanje i zapisnik. Prikupljamo ponude za otklanjanje svih kvarova, stavljamo u dosije i šaljemo Disciplinskoj komisiji FSS, koja dalje sprovodi mere prema navijačima kluba koji su pričinili materijalnu štetu.
Sve spremno za Lil
Direktor stadiona FK Crvena zvezda veruje da će sve biti popravljeno do četvrtka.
- Sve resurse smo pripremili, jer smo očekivali ovakvu materijalnu štetu. Kompletna južna tribina biće u funkciji za utakmicu sa Lilom i bezbedna - napomenuo je Stefan Dičić.