Slušaj vest

Dok je komentarisao razvod Pepa Gvardiole i Kristine Sere, koja je nakon rastanka sa slavni trenerom dobila ogroman novac i brojne nekretnine, kontroverzni Tejt "naleteo" je na komentar jednog korisnika koji tvrdi da je najbolji način za "pljačku" bogatih muškaraca brak i puno dece, pa je naveo primer Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez.

"Rešenje su žena i deca? Kako je ovo rešenje ako ga ona ostavi? Dovešće Ronalda do samog dna. Uzeće Ronaldu svaki je**** peni. Radila je u je***** butiku kada ju je upoznao. Od nje je napravio nešto, ali ona će ga uništiti" uveren je Tejt.

Tejt je inače poznat po svojim mizoginim stavovima. U svojim sramnim objavama govorio je o udaranju, davljenju i ponižavanju žena. Tvrdio da su žene sponzoruše koje slavne i bogate muškarce gledaju isključivo kroz novac i status. Govorio kako "žene ne mogu da voze", "muškarci mogu da varaju, ali žene ne"...

Upoznali se u butiku

Georgina je radila u prodavnici čuvene modne marke kada su se upoznali.

Rodrigez je odrastala u Jaksi, malom gradu na severoistoku Španije i rođena je 27. januara 1994. Sanjala je da postane plesačica, ali i da živi raskošnim životom. Dok je radila kao asistent prodaje 2016. u madridskoj "Guči" prodavnici, njih dvoje su imali svoj bajkoviti susret, kada je kolega pitao da li ona može da ostane posle zatvaranja zbog klijenta. Nije ni znala da će to biti svetski poznata fudbalska zvezda.

Par je držao svoju vezu u tajnosti prvih nekoliko meseci, ali kada su ljudi saznali da se zabavljaju, fudbalski navijači su počeli masovno da se pojavljuju u "Gučiju". Toliko da se menadžer prodavnice plašio da će fanovi oterati bogatu klijentelu, a Rodrigez je otpuštena u decembru 2016. nakon samo osam meseci rada u radnji.

U roku od godinu dana njih dvoje su dobili svoje prvo zajedničko dete, Alanu Martinu, 12. novembra 2017. Uprkos glasinama da su se venčali na maloj ceremoniji u Maroku, njih dvoje se ipak nisu venčali. Doduše, Rodrigez ima "pečat odobrenja" Ronaldove majke, Marije Dolores dos Santos Aveiro.

Ovo je Ronaldu četvrto dete, nakon Kristijana Juniora i blizanaca Eve i Matea. U oktobru 2021. Ronaldo i njegova devojka su objavili da očekuju blizance: dečaka i devojčicu.

Dugo su čekali ovaj srećan događaj. Međutim, u aprilu 2022, Kristijano Ronaldo i Đorđina Rodrigez objavili su gubitak svog dečaka. Preživela je samo devojčica.

Prošle godine Ronaldo je konačno zaprosio svoju izabranicu.