Italiju je potresla stravična porodična tragedija u kojoj je učestvovao albanski fudbaler Rikardo Merkuri.

Rikardo Merkuri sa majkom Albanom. Foto: Screenshot

Nakon žestoke svađe u porodičnom stanu u mestu Polenca, dvadesetogodišnji fudbaler lokalnog kluba Montemilone Polenca je brutalno fizički napao svoju majku Albana Kastriot, nanevši joj teške telesne povrede.

Nesrećna žena je pronađena bez svesti u kupatilu i hitno je prebačena u bolnicu, gde su je lekari zbog ozbiljnosti povreda uveli u indukovanu komu. Prema navodima italijanskih medija, zadobila je višestruke povrede glave i lica.

Posle napada, albanski fudbaler je pobegao iz stana i automobilom se uputio ka luci u Ćivitanova Marke. Snimci sigurnosnih kamera zabeležili su trenutak kada je stigao do obale, nakon čega se bacio u Jadransko more. Nakon gotovo dvodnevne potrage, njegovo telo je pronađeno u moru, a kao uzrok smrti navedeni su utapanje i hipotermija.

Istraga o jezivom slučaju koji je šokirao lokalnu zajednicu i sportsku javnost u Italiji je u toku.

Nesrećna Albana se i dalje nalazi u bolnici sa slomljenom vilicom. Stavljena je u indukovanu komu, ali trenutno nije životno ugrožena. Verovatno će joj biti neophodna maksilofacijalna operacija.