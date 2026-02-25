Slušaj vest

Gost druge epizode emisije RFK Grafičara koja se zove "Učitelji sa Senjaka" bio je Aleksa Pantović, trener koji radi sa najmlađom decom u klubu sa Senjaka.

Po kom principu se radi u bazi škole fudbala Grafičara, na šta se obraća posebna pažnja u radu sa decom, na koji način možete upisati dete u klub, kakva je saradnja na relaciji trener - roditelj... Na ova i mnoga druga zanimljiva pitanja odgovor će vam dati druga epizoda serijala "Učitelji sa Senjaka".

Ne propustiteFudbalŠTA SVE RADE FUDBALERI NA DAN UTAKMICE?! Kapiten Grafičara, Filip Vasiljević, otkrio je sve detalje u emisiji "Dan sa Grafosom" (VIDEO)
Filip Vasiljević
FudbalOMLADINSKA ŠKOLA RFK GRAFIČAR! Na Senjaku prave fudbalere, ali i dobre ljude: Nikola Jovanović otkriva kako funkcioniše rad sa decom u ovom klubu!
Nikola Jovanović RFK Grafičar
Fudbal"SANJAM UTAKMICE I GOVORE!" Marko Neđić otvorio dušu o pričama iz svlačionice Grafičara: "Igrače treba motivisati i opustiti"
partizan--graficar--0002.jpg
FudbalOD GRAFIČARA DO AMERIKE! Sudbonosni put na more, Vedad Ibišević... Filmska priča legende Grafosa Ivana Jevtića! (VIDEO)
Ivan Jevtić

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport