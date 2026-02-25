Gost druge epizode emisije RFK Grafičara koja se zove "Učitelji sa Senjaka" bio je Aleksa Pantović, trener koji radi sa najmlađom decom u klubu sa Senjaka.

Po kom principu se radi u bazi škole fudbala Grafičara, na šta se obraća posebna pažnja u radu sa decom, na koji način možete upisati dete u klub, kakva je saradnja na relaciji trener - roditelj... Na ova i mnoga druga zanimljiva pitanja odgovor će vam dati druga epizoda serijala "Učitelji sa Senjaka".