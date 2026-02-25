Slušaj vest

Sestrić čuvenog Marka Materacija igraće za Srbiju, jer po majci vuče srpsko poreklo.

FSS je uspeo da velikog talenta Lacija i momka koji igra na mestu levog krila Đanfilipa Materacija privoli da umesto selekcije Azura izabere Orlove.

Đanfilipo Materaci u SC FSS u Staroj Pazovi Foto: FOTO: FSS

Đanfilipo Materaci igraće za kadetsku srpsku selekciju kojoj se priključio pre neki dan. Uveliko trenira sa vršnjacima u Staroj Pazovi pred prijateljsku utakmicu protiv Slovenije.





- Video sam hodnik i slike u Sportskom centru FSS i one su ostavile snažan utisak na mene. Nadam se da ću jednog dana i ja da zaslužim da budem na tom mestu. Takođe se nadam da ću brzo naučiti jezik i da ćemo ove intervjue moći da radimo na srpskom - rekao je Đanfilipo Materaci za sajt FSS.

Kada si dobio potvrdu da ćeš moći da igraš za Srbiju, koja je bila prva emocija koju si osetio?



– Kada sam dobio poziv, sigurno da sam bio uzbuđen i mnogo srećan. Srbija spada u red velikih reprezentacija i sama pomisao da bih mogao da igram u srpskom dresu čini me izuzetno srećnim.

Koliki su uticaj na tvoju odluku da svoju budućnost vežeš za reprezentaciju Srbije imali tvoja majka, porodica i tvoji beogradski koreni?



– Uticali su mnogo. Moja mama, baka, prabaka… svi su mi pričali najlepše o Srbiji, učile me jezik, pesme, tradiciju. Često smo dolazili u Beograd i sigurno da je to mnogo uticalo na moju odluku.

1/8 Vidi galeriju Đanfilipo Materaci Foto: FOTO: FSS

Majčino poreklo

Kako je izgledao taj prvi kontakt i kada si shvatio da zaista postoji mogućnost da igraš za Srbiju?

– Ljudi iz Saveza su zvali mog oca, ja nisam ništa znao o tome. Oni su razgovarali sa tatom i rekli mu da postoji interesovanje Srbije. Kada mi je tata preneo detalje razgovora, bio sam presrećan. Obavestio sam svoje drugove i proslavili smo lepu vest.

Koliko je Srbija prisutna u vašem porodičnom životu i šta za tebe lično znači da predstavljaš zemlju iz koje potiču majčini koreni?

– U mojoj porodici se puno priča o Srbiji, o srpskoj tradiciji i istoriji. Mogućnost da predstavljam Srbiju izaziva posebnu emociju, mnogo lep zadatak. Želja mi je da postanem Srbin 100%, tako da se neki ljudi koji su govorili da nisam Srbin, brzo predomisle.

Da li planiraš da unaprediš znanje srpskog jezika i koliko ti je važno da se što pre uklopiš u grupu i okruženje reprezentacije?

– Apsolutno. Spreman sam da krenem i na časove srpskog ako bude potrebe. Mnogo je važno da se što pre prilagodim novoj sredini, da se integrišem i budem deo grupe.

Đanfilipo Materaci u SC FSS u Staroj Pazovi Foto: FOTO: FSS

Brat bolje govori srpski

Sigurno već znaš neke srpske reči?

– Naravno… znam „kako si“, „ja pričam srpski“, „razumem“, „kuća“… I još mnogo drugih reči.

Odrastaš u fudbalskoj porodici. Koliko ti je to pomoglo na tvom putu i ko je imao najveći uticaj na tvoj razvoj?

– Potičem iz prave fudbalske porodice i svakako da je to uticalo na moj razvoj. Od malih nogu sam odredio čime ću se baviti. Tata je odigrao važnu ulogu jer je uvek bio prisutan i pratio moje treninge. Takođe i mama koja me podržava u svemu. Uostalom, kao i cela familija.

Da li tvoj stariji brat Đeremija govori srpski bolje od tebe?

– Tako je. On baš dobro govori srpski.

Uzor klincima - Sergej Milinković-Savić Foto: Starsport

Veliki fudbaler Sergej

U Laciju najčešće igraš kao ofanzivni krilni igrač po levoj strani. Kako bi opisao svoj stil igre i koje su tvoje glavne prednosti?

– Kao ofanzivnom bočnom igraču odgovara mi da driblam. Tehnika mi je jača strana, volim situacije „jedan na jedan“. Naravno, prioritet mi je da budem u službi tima i zato volim da asistiram, a kada se ukaže prilika i da postignem gol.

Tvoja majka je navela Sergeja Milinkovića-Savića kao jednog od tvojih uzora. Šta si pokušao da naučiš iz njegovog načina igre i profesionalnog pristupa?

– Pored toga što je moj fudbalski uzor, Sergej je i veliki fudbaler. Dok je igrao u Laciju, bili smo komšije i imao sam zadovoljstvo da ga često viđam uživo. Dopada mi se njegova elegancija kada je u posedu lopte i sigurnost sa kojom kontroliše igru.

Pored Sergeja, koga još prepoznaješ od srpskih igrača na ove dve fotografije?



– Prepoznajem Grujića, Vanju Milinković-Savića, Nemanju Maksimovića… zaista sjajna ekipa i nisu slučajno osvojili Svetsko prvenstvo. Bili su veoma jaki.

Uvek veruje mladima - Veljko Paunović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prabaka ga učila da bude Srbin

Šta znaš o selektoru seniorske reprezentacije Veljku Paunoviću i koliko te motiviše to što pomno prati razvoj mladih igrača?



– Znam da je sa omladinskom reprezentacijom osvojio Svetsko prvenstvo 2015. godine i da sada ima velike ambicije i sa A timom. Veliki trener i sjajna osoba. Saznanje da će pratiti naše nastupe za mene je veliki izazov i zadovoljstvo. Nadam se da ću ostaviti dobar utisak.

Da li se sećaš svoje prabake Biserke i kako bi se ona osećala da je doživela tvoj debi za Srbiju?



– Moja prabaka je bila sjajna žena. Prava Srpkinja. Mnogo mi je pričala o Srbiji i Beogradu. Da može sada da me vidi u opremi Srbije, nema sumnje da bi bila presrećna.

Za koji srpski klub je navijala prabaka?

– Prabaka je, pre bilo kog srpskog kluba, navijala za Novaka Đokovića. A posle toga za Lacio, zbog mene - diplomatski je odgovorio mladi Materaci.