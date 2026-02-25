Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila, u četvrtak od 18.45 sati na popularnoj Marakani.

Crvena zvezda obaveštava mališane da će u četvrtak 26. februara uoči utakmice protiv Lila od 16.45 časova, na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", u promenoaru kod Red Star šopa biti organizovana fan zona za najmlađe.

klinci.jpg
Biće zanimljivo i pre početka utakmice Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa Zvezdanom Zvezdanićem, kao i animatorima. Takođe , biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

Crvena zvezda i u 2026. godini nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Lil u Francuskoj, u prvoj utakmici, rezultatom 1:0. Jedini gol na tom meču dao je Franklin Tebo Učena.

Vasilije Kostov gol u derbiju Izvor: Arena 1 Premium