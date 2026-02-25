Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde apsolutno su zasluženo savladali Partizan u 178. večitom derbiju rezultatom 3:0 i napravili su veliki korak ka tituli.

Derbi je bio veoma zanimljiv, kako na terenu, tako i na tribinama, a sada su isplivali i kadrovi koje nismo mogli da vidimo u prenosu.

Super liga Srbije napravila je posebnu reportažu sa večitog derbija i neki od kadrova će vas iznenaditi.

U snimku možemo videti dešavanja ispred svlačionice, tunela, ali i kadrove ispred trbina. Posebno zanimljiva i iznenađujuća situaicija desila se ispred severne tribine gde je Daglas Ovusu okupio saigrače, zatim na srpskom jeziku odbrojavao, a potom uzviknuo "Zvezda" i pozdravio navijače, te je bio zadužen za nešto što uglavnom rade kapiteni.

Pogledajte i sami reportažu Super lige Srbije sa 178. večitog derbija.

