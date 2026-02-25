Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde apsolutno su zasluženo savladali Partizan u 178. večitom derbiju rezultatom 3:0 i napravili su veliki korak ka tituli.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Derbi je bio veoma zanimljiv, kako na terenu, tako i na tribinama, a sada su isplivali i kadrovi koje nismo mogli da vidimo u prenosu.

Super liga Srbije napravila je posebnu reportažu sa večitog derbija i neki od kadrova će vas iznenaditi.

U snimku možemo videti dešavanja ispred svlačionice, tunela, ali i kadrove ispred trbina. Posebno zanimljiva i iznenađujuća situaicija desila se ispred severne tribine gde je Daglas Ovusu okupio saigrače, zatim na srpskom jeziku odbrojavao, a potom uzviknuo "Zvezda" i pozdravio navijače, te je bio zadužen za nešto što uglavnom rade kapiteni.

Pogledajte i sami reportažu Super lige Srbije sa 178. večitog derbija. 

Ne propustiteFudbal"PENAL JE TREBALO DA SE PONOVI! PAVLE ILIĆ NIJE DORASTAO DERBIJU, MESINA SAMO PUŠTA MAGLU..." Trese se Srbija zbog reči čuvenog sudije posle derbija
zvezda-partizan-23876200.JPG
FudbalZVEZDA I PARTIZAN SE OSRAMOTILI POSLE DERBIJA! Da li su ovo maniri velikih klubova?
zvezda-partizan-23876126.JPG
FudbalKOSTOV ISPISAO ISTORIJU SRPSKOG FUDBALA! Biser crveno-belih postao najmađi strelac u istoriji večitih derbija!
zvezda-partizan-23876183.JPG
FudbalOVE FOTOGRAFIJE IZ BEOGRADA OBILAZE REGION! Večiti derbi za pamćenje, nema čega danas na Marakani nije bilo - pogledajte foto galeriju sa meča Zvezda - Partizan
Aleksandar Katai

 BONUS VICDEO:

Dejan Stanković sa Delijama posle pobede u derbiju Izvor: Kurir televizija