Madridski Atletiko je sinoć savladao Klub Briž kod kuće sa 4:1, uz het-trik Aleksandera Serlota, i plasirao se u osminu finala Lige šampiona.

Trener Dijego Simeone je bio prezadovoljan nakon meča, govorio je pred medijima o mnogim temama, a nezaobilazna je bio Antoan Grizman, za kog se sve glasnije spekuliše da će napustiti ekipu i otići u MLS ligu, u redove Orlanda.

"Neću da govorim u njegovo ime. Mnogo ga volim, pričali smo o mnogim stvarima. Rekao sam mu šta mislim. Nadam se da će izabrati ono što smatra najboljim jer zaslužuje da odluči kako on želi", kazao je Simeone.

U osmini finala su mogući rivali Liverpul i Totenhem, a to svakako nije isto.

"Ne razmišljamo ni o Liverpulu, a ni o Totenhemu. Uživamo u ovoj pobedi. Povratak u osminu finala je važan i videćemo možemo li da napredujemo. Veliki je napor momaka koji igraju ogroman broj mečeva".

Predsednik Atletika rekao je da je pobeda protiv Briža 'neophodna i obavezna'.

"Za klub jeste, zbog ekonomskog i opšteg rasta Atletika. Ali želimo više, naravno da želimo. Nadam se da ćemo imati snage, energije i talenta da odemo još dalje".

Nahvalio je popularni Čolo ekipu Klub Briža...

"Ne dajem savete drugima. Sviđa mi se tim - mlad, sa vrlo dobrim vezistima, nedostajao im je Onjedika. Imaju brze igrače napred, snažne napadače i hrabrog trenera koji neguje napadački stil. Mi smo znali kako treba da odigramo, posebno u drugom poluvremenu", završio je Simeone.

