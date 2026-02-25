STANKOVIĆ OTVORIO DUŠU PRED LIL: Nismo favoriti! Ubeđen sam da će Lil biti potpuno drugačiji...
Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, obratio se javnosti pred revanš meč baraža za osminu finala Lige Evrope koji njegovi izabranici igraju protiv Lila.
Zvezda ima prednost 1:0 iz prvog meča u Francuskoj.
- Ne mislim da smo favoriti, ali ne mislim ni da nemamo šanse. Tu smo sada, neki egal. Mora se biti fokusiran ceo meč, jer male stvari će napraviti veliku razliku - rekao je Stanković.
Očekuje šef struke Zvezde potpuno drugačijeg rivala:
- Kada igraš kod kuće i imaš u koloni "očekivani golovi 0,08", jasno je da želim reakciju. Očekujem ih dosta direktnijih i dosta težu utakmicu. Moja poruka je pred sutra - strpljenje. Branićemo se, ali braniće se i oni. Ako pogrešimo, idemo dalje, nema veze. Pritisnuće nas sigurno, moraćemo da trpimo, ali da budemo svi komaktni i da imamo još igraju podršku. Mi sutra igramo na prolaz.
Sve ostale odgovore trenera Zvezde možete da pročitate u nastavku bloga.
Enem ili Arnautović?
"Marko je po prirodi jedna slobodna "desetka". Nemam za sutra dilemu ko će igrati. Taj sam plan napravio odavno i sve mi je jasno."
"Ne mislim da smo favoriti"
"Ne mislim da smo favoriti, ali ne mislim ni da nemamo šanse. Tu smo sada, neki egal. Mora se biti fokusiran ceo meč, jer male stvari će napraviti veliku razliku"
Promene u timu Lila
"Ubeđen sam da će promeniti formaciju i način ulaska u igru i način završnice i branjenja. Verovatno će dosta toga da bude drugačije. Za mene moja ekipa nije bila iznenađenje u prvom meču. Da je bio kontra rezultat dobio bih 100 pitanja "zašto, zašto, zašto...". Ubeđen sam da će sada Žiru igrati, a to menja neke stvari i kod njih. Uspeli smo da tamo ga iskontrolišemo, ali drugačije kada neko krene od početka, a drugačije kada uđe u igru".
Penali?
"Razmišljamo o svemu, naravno. Dosta jak protivnik, ne govorim to radi nekog izgovora, znamo protiv koga igramo. Uz svu pozitivu, potrebno je da imamo i dozu realnosti."
Sreda - subota? Pa, za to smo se borili
"Klub je u poslednjih deset godinu uradio sve da igramo sreda-subota, nemojte da se sada žalimo. Voleo bih da to bude cele godine. Ova uprava kluba je kroz mnogo poteškoća dovela Zvezde gde danas jeste. Imam ispred sebe roster koji smo zajedno proširili. Na meni je da nađem formule i da bude na top nivou kada dobije šansu. Želim da svako od 20 momaka se oseća važnim
Ivanić? Stanje...
"Znaćete kada bude počeo da trenira sa ekipom. On je i dalje van stroja. Imam 21 igrača na raspologanju".
Eraković na pitanje Kurira
Fudbaleri Lila pritiskaju poslednju liniju rivala, to smo videli u prvom meču, kakve ih očekujete u revanšu, glasilo je pitanje namenjeno Strahinji Erakoviću.
"Sada očekujem da budu još agresivniji, znamo u kojem takmičenju igraju i da je francuski fudbal jedan od najboljih u Evropi. Želimo da mi nametnemo kada se igra, a ne da se oni pitaju".
Stanković na pitanje Kurira
Aleksandar Radonić, novinar Kurira pitao je šefa struke Zvezde, kakvu Zvezdu mogu navijači da očekuju i šta od Lila očekuje...
"Kada igraš kod kuće i imaš u koloni "očekivani golovi 0,08", jasno je da želim reakciju. Očekujem ih dosta direktnijih i dosta težu utakmicu. Moja poruka je pred sutra - strpljenje. Branićemo se, ali braniće se i oni. Ako pogrešimo, idemo dalje, nema veze. Pritisnuće nas sigurno, moraćemo da trpimo, ali da budemo svi komaktni i da imamo još igraju podršku. Mi sutra igramo na prolaz".
"Ništa još nismo uradili"
Srećan sam što me igrači prate i veruju u ono što rade. U mnogim velikim klubovima, vidim da se igrači ni ne obaziru na ono što im trener priča... Ništa još nismo uradili. Imamo ekipu, proširili smo roster, verujem u svakoga. Da nije tako, bilo bi jako teško igrati.
O Milojevićevom radu...
"Uspeh prolaska dalje je uspeh Vladana Milojevića. On je 99 odsto stvari uradio. Ja sam njemu silno zahvalan na svemu."