Poslednjih dana u srpskim medijima se pojavila mogućnost da Brazilac Lukas Baros zaigra za fudbalsku reprezentaciju Srbije.

Čak je fudbaler Vojvodine Lukas Baros dao i izjavu u kojoj je istakao da bi za njega bila velika čast da dobije poziv selektora Orlova Veljka Paunovića.

Ima li kvalitet da igra za srpsku reprezentaciju - Lukas Baros Foto: Starsport

Ali, realno, da li je Srbiji potreban fudbaler kao što je Lukas Baros? I to od 26 godina. Da li srpska fudbalska reprezentacija stvarno nema kvalitetnog fudbalera da pokrije poziciju levog beka? Kurir se pozabavio ovom temom. Jasno je da Srbija itekako ima potencijala, ali isto tako da nemamo fudbalera koji je zacementirao poziciju uz levu aut liniju.

Dok je Srbija igrala u formaciji sa trojicom štopera u liniji i sa ving bekovima, levu stranu je držao Filip Kostić iz Juventusa. U pojedinim utakmicama menjao ga je imenjak Filip Mladenović. koji je ove zime dres Panatinaikosa zamenio onim od Karagumruka. I jedan i drugi su aktivni, međutim nisu u mladosti, Filip Kostić ima 33, a Filip Mladenović 34 godine.

Na mlađima svet ostaje - Filip Kostić Foto: Starsport

Terzić i Ristić

Jasno je da je Srbiji potrebno osveženje, iako Filip Kostić itekako može da pomogne nacionalnom timu. Valja istaći da je mesto levog beka u formaciji sa četiri igrača u liniji prilično puta popunjavao Aleksa Terzić (26) iz Salcburga. Pominje se poslednjih meseci i njegov mogući povratak u Crvenu zvezdu, u kojoj je fudbalski stasao.

Ranije je šansu dobijao i Mihailo Ristić (30) iz Selte, još jedan izdanak omladinske škole Crvene zvezde. S tim, da Aleksa Terzić nije standardan u svom klubu, dok Mihailo Ristić poslednjih godina ima velikih problema sa povredama.

Stefan Bukinac u dresu Jang Bojsa Foto: Carla Botica / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sećate li se Stefana Bukinca

Ali, što se tiče mladih snaga, a njih posebno voli i ceni selektor srpske fudbalske reprezentacije Veljko Paunović valja govoriti i pisati argumentima. Srbija ima tri velika talenta, kada je u pitanju mesto levog beka. Da krenemo od najstarijeg Stefana Bukinca (20). Upravo je ovaj mladić ove zime za nešto više od 2.000.000 evra napustio Vojvodinu i prešao u švajcarski Jang Bojs. Tražila ga je i Crvena zvezda, ali nije bilo dogovora sa Novosađanima. Radi se o momku koji je budućnost srpskog fudbala i od koga treba očekivati mnogo.

Adem Avdić u meču protiv Selte u Ligi Evrope 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Adem Avdić fudbalski biser

Crvena zvezda poslednjih godina ima primat kada su u pitanju mladi fudbaleri. Iz Akademije u Ljutice Bogdana 1A izašao je supertalentovani Adem Avdić, koji u ovoj sezoni postaje bitan faktor u igri crveno-belih. Imao je poverenje bivšeg trenera Vladana Milojevića, dok novi šef struke Dejan Stanković nema strah da mu poveri pristojnu minutažu i u Ligi Evrope. Radi se o modernom, brzom i tehnički pismenom fudbaleru koji ima samo 18 godina i predstavlja veliku budućnost srpskog fudbala, pa i A reprezentacije.

Stefan Petrović na meču Partizana i Radničkog iz Niša Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Stefan Petrović otkrovenje na derbiju

Partizan ima fantastičnog klinca na mestu levog beka Stefana Petrovića, mladića koji 1. marta postaje punolaetan. Nedavno je odigrao 178. večiti derbi i jedan od retkih igrača crno-belih koji je dobio prelaznu ocenu. Lako je izlazio na kraj sa Daglasom Ovusuom i demonstrirao kako se brani prostor uz aut liniju, ali i u sredini terena. Jasno je da Partizan ne mora da brine za budućnost, a samim tim i srpski fudbal.

I još jedna važna stvar. Da li je Lukas Barios bolji od kapitena Novog Pazara Nemanje Miletića? Ovaj momak igra vrhunski fudbal već nekoliko godina. Ili Slobodana Uroševića iz TSC? Nekadašnjeg levog beka Partizana. Ili Marka Konatara iz pančevačkog Železničara, fudbalera koji je prošao celu omladinsku školu Crvene zvezde.

Mnogo je talenata u Srbiji

Spartak iz Subotice ima fantastičnog levog beka Nemanju Krsmanovića (22) koji u svakom kolu briljira na svojoj poziciji. Ima tu još mladih fudbalera velikog potencijala, kao što je Uroš Filipović (19) iz Radnika, momčić ponikao u omladinskoj školi Partizana.

I ono što je najvažnije u celoj priči, kako i na koji način Lukas Baros može da dobije srpski pasoš, kako bi eventualno igrao za Srbiju? Postoje dva uslova. prvi je da ima srpsko poreklo preko babe, ili dede na primer. Drugi je da određeni broj godina igra u našim ligama. A, momak rođen u Rio de Žaneiru došao je u Vojvodinu 2024, što znači da bi najranije mogao da obuče dres Orlova 2029, a tada bi imao 30 godina.