Prošlo je deset godina od najvećeg uspeha u istoriji srpskog futsala. Evropsko prvenstvo u Beogradu 2016. godine donelo je sve ono najlepše što magična igra na petoparcu može da ponudi. Puna Beogradska Arena, mečevi za pamćenje, golovi Rikardinja i Simića o kojima se i dan danas priča, nestvarna igra reprezentacije Srbije i na kraju četvrto mesto za izabranike Ace Kovačevića.

Jedan od najboljih igrača Srbije na tom šampionatu bio je Slobodan Boba Rajčević, koji je gostovao u emisiji "Svet malog fudbala" i govorio je o brojnim zanimljivim temama vezanim za njegovu karijeru, a posebno mesto u srcu zauzima mu upravo ta 2016. godina.

- Sva Svetska i Evropska prvenstva koje sam igrao bih dao za još jedno u Beogradu – počeo je priču Rajčević, pa u dahu nastavio:

- Domaći mediji, tvoja publika, porodica, prijatelji… Svi su došli da navijaju za tebe! Ja bih mogao dva dana da ti pričam o tom osećaju koji smo mi doživeli. To ne može rečima da se opiše!

U grupi je prvo pala Slovenija, a zatim i Portugal predvođen Rikardinjom.

- Imali smo takav žreb da smo znali da ako budemo drugi u grupi idemo na Španiju. Mi smo pričali, nije problem izgubiti, ali ne smemo da se uplašimo, da razočaramo! Ispod 200% nismo smeli ići! Kada smo pobedili Sloveniju sav teret i pritisak se skinuo sa nas i protiv Portugala smo krenuli hrabro! Oni su nas prvih pet minuta sabili na našu polovinu, ali je Miki Aksentijević bio naš anđeo čuvar. Odbranio je sve što je moglo da se odbrani, stavio je zid ispred gola. Posle tih pet minuta mi smo se oslobodili, poveli sa 1:0 i u tom momentu smo mislili da ne možemo da izgubimo! Ali…

Zastao je Rajčević u trenutku, pa opisao jedan od najlepših golova u istoriji sporta koji je Rikardinjo postigao protiv naše reprezentacije.

- Rikardinjo daje taj čuveni gol… Ja sam bio tu, u jednom momentu sam, vidi se na snimku, pokušao da pomognem Marku Pršiću, ali bezuspešno (smeh). Rikardinjo je sam rekao da je to jedan od najlepših golova koje je postigao u karijeri, a ja sam mu u tom trenutku pružio ruku i čestitao. To se neće u narednoj deceniji videti, takav gol! To se ne vežba… Taj gol za nas je jako lep i možemo pričati o njemu jer je rezultat kasnije bio 3:1 za nas. Da je taj gol prelomio da mi izgubimo utakmicu, pitanje da li bismo mi sad pričali ovako o njemu (smeh). Mi smo uspeli da pobedimo i otišli smo u četvrtfinale na Ukrajinu.

A o tom meču tek poseban film može da se snimi…

- Mi smo protiv Ukrajine odigrali jako dobro prvo poluvreme, ali dali smo samo jedan gol. Trebalo je da vodimo sa više razlike, doveli smo sebe u situaciju da smo znali da će oni u nekom momentu imati šansu. Primili smo gol iz prekida za 1:1, ali nismo sumnjali da će se sve završiti dobro po nas. E, šta se onda dešava, možda sva ona nesreća koju smo imali na žrebu, nekim utakmicama ranije… Sve se vratilo u poslednjoj sekundi! Perić je snajperski pronašao Simića, a on poklopio loptu pod prečku golmanu! Da smo crtali akciju i rukama dodavali, ne bismo uspeli tako da damo gol!

Kako je sve izgledalo na terenu jednostavno ne može rečima da se prepriča…

- To su oni momenti kad ne znaš šta bi od sebe. Trčao bi na nivo 400 u Areni, pa se spuštao na 200… Jednostavno ne znaš šta ćeš! To je takav nalet emocija da si ti van sebe! Mogli smo se smatrati neuračunljivim ljudima u tom trenutku. Da smo napravili neku glupost, oprostili bi nam i vodili nas kao neuračunljive!

Nažalost, u polufinalu je Rusija bila bolja uz dosta sreće.

- Ostaje žal… Na 40 sekundi do kraja regularnog dela, pri rezultatu 2:2 imali smo indirekt sa šest metara. Imali smo jedan i u prvom poluvremenu gde je njima Romulo sa linije skinuo loptu, imali smo i taj u poslednjem minutu. Prilika da damo gol, da se cela priča završi, a naši snovi probiju sve granice! Odigrao sam Mladenu Kociću Cipiju, on je šutnuo preko gola… Bilo je blizu, ali nažalost neprecizno… I taj jedan šut nas je delio od finala.

Ostala je velika žal za finalom…

- Ne mogu reći da smo bili nerealni, ali mi smo posle te prve utakmice protiv Slovenije, a posle i pobeda nad Portugalom i Ukrajinom, bili sigurni da nas niko ne može da nadigra! Sa takvim samopouzdanjem smo igrali da je to bilo neverovatno! To se više nije ponovilo! Mi nismo pričali o njihovim igračima, već samo sebi. Toliko smo imali vere u sebe.

Na kraju, nažalost, poraz i u borbi za bronzu i to od Kazahstana predvođenog Brazilcem Igitom.

- Ceo taj turnir bio je naporan, imali smo skraćenu rotaciju… Mi smo i tu utakmicu dobro počeli, imali smo dosta šansi, 0:0 je bilo dugo, a primili smo nesrećan gol pred kraj poluvremena. Takav gol Miki Aksentijević nikad više neće primiti, oni su iz očaja šutnuli iz mrtvog ugla, njega je pogodila lopta u nogu i ušla u gol i utakmica je otišla na drugu stranu… Ali to su slučajni golovi… Mikiju, naravno, ništa ne možemo da zamerimo, njega da nije bilo mi ni dotle ne bismo došli, ne samo na tom, nego na svim šampionatima! On je bio naša udarna igla bez koje ne bismo mogli. Da nije bilo njega, drugačija bi priča to bila! Čovek koji je ulivao toliko poverenja da je to neverovatno – zaključio je ovaj deo priče Slobodan Boba Rajčević.

Kompletnu priču sa Slobodanom Bobom Rajčevićem možete pronaći na Jutjub kanalu "Mali fudbal velike priče", a za kraj, evo koji su planovi legende srpskog futsala za budućnost. Naime, Slobodan Rajčević osnovao je i klub u Zrenjaninu, a Futsal Bagljaš imaće jasan cilj.

- Krećemo uskoro. Ljudi iz Sportskog saveza Zrenjanina i hale prepoznali su moj plan i nadam se da ćemo uskoro krenuti sa radom. Imaćemo seniore i krenućemo iz treće lige Vojvodine od sledeće sezone. Veći akcenat biće na juniorima. Biće tri uzrasne kategorije, do 15 i do 17 godina koje će biti netakmičarske selekcije i do 19 godina koja će igrati ligu. Za decu do 15 i 17 godina nema liga, pa ćemo sa njima raditi jednom nedeljno, gde ćemo im kroz futsal pomoći u individualnom razvoju i igranju fudbala. Pored tri treninga fudbala imaće jedan trening futsala. Imaće posle prostora da se opredele da li hoće na fudbal ili futsal. Svi mogu da nam se jave na Instagram stranici Futsal Bagljaš.

