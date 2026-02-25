Slušaj vest

Sambu Sisoko je jedan od stanaca sa najviše mečeva u Čukaričkom, od kad je stigao na Banovo brdo 2022. godine odigrao je čak 128 mečeva. Defanzivni vezista iz Malija je u tom periodu postigao i četiri gola, učestvovao je u istorijskom plasmanu kluba u grupnu fazu Lige konferencije i jedan je od najstandardnijih igrača belo-crnih u prethodnom periodu.

Sisoku je ugovor isticao ovog leta, ali je ovaj igrač stavio paraf na novi ugovor u prostorijama kluba posle dogovora sa direktorima Vladimirom Matijaševićem i Goranom Grkinićem, koji ga obavezuje na vernost Čukaričkom do juna 2027. godine.

„Srećan sam u Čukaričkom, srećan sam i zbog statusa koji imam ovde u klubu. Zahvalan sam menadžmentu na podršci i poverenju koje imaju u mene, brzo smo se dogovorili oko produžetka ugovora. Nadam se i verujem da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koje smo postavili pred početak sezone“, kazao je Sisoko.

Sambu Sisoko

Zadovoljstvo zbog produžetka ugovora sa jednim od najomiljenijih stranaca koji su bili u Čukaričkom istakao je i tehnički direktor Goran Grkinić.

„Sisoko je primer igrača koji je zadužio klub, svojim igrama, ali pre svega ponašanjem na terenu i van terena, odnosom prema treninzima i utakmicama. Stranac je sa najviše mečeva u Čukaričkom, dugo vremena je već u našem klubu. Zbog tog statusa, ali i godina koje je proveo ovde, pokrenuli smo i proces da ovaj momak dobije srpski pasoš, on to svakako zaslužuje, s obzirom na to da je primer i mlađim generacijama u našem klubu. Imao je brojne ponude s obzirom na to da mu je ugovor isticao na leto, mogao je da bira gde će nastaviti karijeru, ali je odlučio da produži vernost sa klubom u koji će uvek moći da se vrati i kad jednom bude otišao, Čukarički će uvek biti njegova kuća“, istakao je Grkinić.

