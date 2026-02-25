Slušaj vest

Engleski fudbalski drugoligaš Vest Bromvič Albion otpustio je trenera Erika Remzija posle samo 44 dana zbog loših rezultata.

Remzi je u januaru preuzeo ekipu od Rajana Mejsona, ali nije uspeo da ostvari pobedu u osam prvenstvenih utakmica.

 Ekipa je za to vreme osvojila četiri boda i pretrpela četiri poraza u Čempionšipu.

Takođe, Vest Bromvič je eliminisan iz FA kupa porazom od Noriča.

Kako je saopštio klub, ekipu će privremeno predvoditi trener iz stručnog štaba Džejms Morison.

Vest Bromvič je 21. na tabeli Čempionšipa i nalazi se na bod od zone ispadanja.

