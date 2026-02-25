Slušaj vest

Bivši kapiten Čelsija Džon Teri rekao je da je frustriran jer ga uprava tog fudbalskog kluba nije izabrala za privremenog trenera posle odlaska Enca Mareske prošlog meseca.Teri, koji radi dva dana mesečno kao mentor u Čelsijevoj akademiji, nije bio u stručnom štabu koji je privremeno predvodio ekipu u utakmicama protiv Mančester sitija i Fulama posle iznenadnog Mareskinog odlaska.

Za privremenog trenera tada je imenovan Kalum Mekfarlan, koji je radio kao trener ekipe uzrasta do 21 godine, a zatim je ekipa za trenera proglasila Lijama Roseniora, koji je do tada predvodio sestrinski klub Strazbur.

Upitan da li je bio ljut zbog toga, Teri je odgovorio: "Nisam bio ljut, već verovatno frustriran, pošto sam svakako bio deo te grupe u ekipi do 21 godine".

"Kalum je preuzeo tim, obavio zaista dobar posao, imao je rezultat. Mislim da je trebalo da budem deo toga", rekao je Kari za emisiju Golf Lajf na Jutjubu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ljudi moraju da donose odluke. Volim kada ljudi donose odluke i kažu 'da' ili 'ne'. Očigledno je da su vlasnici ili ko god da je doneo te odluke, sportski direktori, rekli 'ne' iz nekog razloga. Ne znam zašto", dodao je legendarni kapiten Čelsija.